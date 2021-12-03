الرئيس جو بايدن وزوجته جيل يشاركان في الحفل الوطني لإضاءة شجرة عيد الميلاد

الرئيس الأميركي جو بايدن، وزوجته جيل، يشاركان في الحفل الوطني لإضاءة شجرة عيد الميلاد أمام البيت الأبيض، إيذاناً ببدء موسم العطلات.

وفقا لما أفادته تابناك_شارك الرئيس الأميركي جو بايدن، وزوجته جيل، في الحفل الوطني لإضاءة شجرة عيد الميلاد أمام البيت الأبيض، مساء أمس الخميس، إيذاناً ببدء موسم الأعياد والعطلات.

وفي برنامج شهد عروضاً فنيّة، أشرف بايدن على عد تنازلي انتهى بإضاءة شجرة عيد الميلاد التي يعلوها نجم لامع، وقال بايدن إن "الشجرة دائمة الخضرة تذكرنا بأنه حتى في أكثر أيام الشتاء برودة وظلاماً، ستعود الحياة".

وأشار الرئيس الأميركي، الذي كشف النقاب عن إجراءات جديدة لمكافحة جائحة "كوفيد – 19"، خلال فصل الشتاء، إلى أولئك الذين فقدوا أحباءهم بسبب فيروس كورونا، وأشاد بأفراد الجيش وعائلاتهم.

وقال بايدن: "نشعر أنا وجيل، بالامتنان بشكل خاص لأفراد قواتنا المسلحة وعائلاتهم. ونحتفظ أيضاً في قلوبنا بأولئك الذين فقدوا أحباءهم بسبب هذا الفيروس، أو بسبب أي حدث قدري أو حادث قاس".