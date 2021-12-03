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المستشار السابق سيباستيان كورتس يعتزل السياسة بعد شهر من إستقالته وإتهامه بالفساد

أعلن مستشار النمسا السابق سيباستيان كورتس، إعتزاله السياسة وذلك بعد حوالي شهر من تقديم استقالته على خلفية اتهامات بالفساد.
رمز الخبر: ۶۱۳۲۹
تأريخ النشر: 03 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_قال السياسي المحافظ البالغ من العمر 35 عامًا في مؤتمر صحافي: "بالنسبة لي، يبدأ فصل جديد في حياتي يمكنني أن أفتحه اليوم"، مضيفا أنه يريد قضاء بعض الوقت مع أسرته وخاصة ابنه حديث الولادة.

وأضاف: "قبل كل شيء، أتطلع إلى قضاء الوقت مع عائلتي وطفلي قبل أن أكرس نفسي للتحديات المهنية الجديدة في العام الجديد".

ويسدل إعلان كورتس الستار عن هذا القرار، على تطلعات كبيرة ولدت بشأن كورتس الذي أصبح أصغر رئيس حكومة منتخب ديمقراطياً في العالم عام 2017 حين كان عمره 31 عاماً فقط.

وطبقاً لمصادر صحافية نمساوية، من الممكن أن يحل وزير الداخلية الحالي كارل نيهامر محل كورتس كرئيس لحزب الشعب النمساوي المحافظ.

واضطر كورتس للاستقالة من منصبه الشهر الماضي بعدما أعلنت النيابة النمساوية عن اسمه ضمن تحقيق بشبهات فساد مالي ورشاوى وهو ما أدى إلى تعرضه لضغوطات من حزب الخضر - شريكه في في التحالف الحاكم السابق - لترك منصبه.

وكرر كورتس الخميس أمله في الحصول على فرصة لإثبات براءته في المحكمة وقال "أنا شخصيا أتطلع إلى اليوم الذي سأمضيه في المحكمة حيث يمكنني إثبات أن المزاعم كاذبة". وأضاف: "أنا لست قديسا ولا مجرما. أنا شخص ذو نقاط قوة ونقاط ضعف".

وحل وزير الخارجية السابق أليكسندر شالينبرغ محل كورتز كمستشار للنمسا.

 

         

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