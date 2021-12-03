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القوات المسلحة تودع أنجيلا ميركل في استعراض عسكري ضخم

بعد 16 عامًا كمستشارة لألمانيا، القوات المسلحة الألمانية تودع أنجيلا ميركل، في عرض عسكري موسيقي كبير، والذي دعت خلاله ميركل الألمان إلى الوقوف في وجه الكراهية.
رمز الخبر: ۶۱۳۲۸
تأريخ النشر: 03 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_دعت المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل الألمان إلى الوقوف في وجه الكراهية ، وذلك في حفل عسكري يوم أمس الخميس لتوديعها.

ومن المقرر أن تتنحى ميركل رسميًا الأسبوع المقبل بعد 16 عامًا في السلطة، ليحل محلها الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولز، الذي من المتوقع أن يؤدي اليمين كمستشار بعد أن منحه المشرعون الضوء الأخضر النهائي.

وأشارت ميركل في كلمة ألقتها خلال الحفل في برلين، إلى أنّ الفترة التي أمضتها في السلطة تحدتها سياسياً وشخصياً، لافتةً إلى أنه كان في الوقت نفسه موقفًا مُرضيًا للغاية.

كما شكرت ميركل العاملين في الخطوط الأمامية على جهودهم طوال تفشي جائحة Covid-19 وأثنت على قدرة البلاد على الانخراط في خطاب بناء مؤيد للديمقراطية على مدار العامين الماضيين.

وأضافت ميركل أن الوباء أظهر مدى أهمية الثقة في السياسيين والعلم والخطاب العام والمجتمع. ولكن أيضًا مدى هشاشة هذه الأشياء.

واختتمت حديثها بالقول إن الأمر متروك الآن للحكومة القادمة "للعثور على إجابات تتحدنا"، متمنيةً لخليفتها كل التوفيق لقيادة ألمانيا إلى المستقبل.

وتابعت ميركل الاستعراض وهي جالسة وكان يبدو عليها التأثر، ونظرًا لظروف كورونا فقد شارك في الحفل عدد أقل من المعتاد من الحضور كان من بينهم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشار الألماني المحتمل أولاف شولتس.

 

         

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