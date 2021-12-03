وزير الاعلام جورج قرداحي يعلن نيته الاستقالة من منصبه اليوم

وزير الإعلام اللبناني ​جورج قرداحي​ يعلن عن استقالته اليوم الجمعة، وذلك عشية زيارة الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ الى ​السعودية​ (المقرّرة في 5 كانون الأول الحالي).

وفقا لما أفادته تابناك_أعلن وزير الاعلام اللبناني، جورج قرداحي، نيته تقديم استقالته خلال مؤتمر صحفي سيعقده في مكتبه بوزارة الاعلام ظهر اليوم الجمعة.

ونُقل عن قراداحي قوله إنَّ موقفه هذا جاء بالتشاور مع الحلفاء، واعتبر أنّ استقالته تشكل دعماً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته إلى دول الخليج، خصوصًا الى السعودية، ولعلها تصحح العلاقة المضطربة مع لبنان.

وقال قرداحي إن وقت الاستقالة قد حان وإنه مقتنع بأنه "اتخذ القرار الصح في التوقيت الصح"، وذلك بعد الأزمة الدبلوماسية التي خلفتها تصريحاته حول حرب اليمن.

وأوضح في الوزير اللبناني في تصريحات اعلامية أن "استقالتي هي ورقة لفتح الأبواب أمام حل للأزمة بين لبنان والسعودية وهي بادرة حسن نية سيحملها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون معه إلى الرياض، وتشكل فرصة لإعادة الأمور إلى طبيعتها مع دول الخليج ".

وكانت السعودية أعلنت يوم الجمعة 29 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، في بيان، وقف كافة الواردات اللبنانية إلى أراضيها، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، وذلك على خلفية تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي (قبل توزيره) حول العدوان السعودي على اليمن، إذ وصف العدوان بالحرب العبثية، وشدّد على أن أنصار الله يدافعون عن نفسهم بوجه العدوان السعودي.

وبرّرت السعودية تصعيدها باتجاه لبنان بـ"التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، وحيث تُمثّل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها، فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها"، وفق ما جاء في البيان.