الأمم المتحدة ترفض تعيين سفير لطالبان لديها والحركة تعرب عن خيبة أملها

اعربت حركة طالبان عن خيبة أملها إزاء قرار الأمم المتحدة إرجاء تعيين سفير أفغاني جديد، معتبرة ذلك "خطوة غير مبنية على الإنصاف"، بينما رحب نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح بالقرار الأممي.

وفقا لما أفادته تابناك_قال القيادي في الحركة، وهو مرشحها كسفير في الأمم المحتدة، سهيل شاهين، إن قرار الأمم المتحدة "مؤسف للغاية، وغير مبني على الإنصاف؛ إذ كان من المفترض أن يتم تسليم هذا المنصب إلى "طالبان" التي تمثل الشعب وتسيطر على البلاد"، وفق قوله.

كما أكد القيادي ذاته، في تصريح صحافي، أنه يتوقع أن تراجع الأمم المتحدة هذا القرار، وأن "يتم تعيين مرشح "طالبان" كي يمثل الشعب، ويعمل لحل قضاياه".

وشدد نائب المتحدث باسم حركة طالبان إنعام الله سمنغاني، على أن قرار الأمم المتحدة غير مبدئي، وقال إن تسليم المقعد للحكومة الجديدة سيمهد الطريق لمزيد من التفاعل بين الشعب الأفغاني والعالم.

وكانت الأمم المتحدة قد أرجأت، أمس الأربعاء، تعيين سفير أفغانستان، ما يعني أن "سفير أفغانستان السابق، وهو ممثل حكومة أشرف غني، سيمثل أفغانستان في الأمم المتحدة".