مندوب مصر بالجامعة العربية: لا يمكن لاستقرار المنطقة ان يتحقق بدون تلبية الطموحات الفلسطينية

أحيت جامعة الدول العربية، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية، والدعم والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال...

وفقا لما أفادته تابناك_أحيت جامعة الدول العربية، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية، والدعم والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، وإقامة دولته الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وجدد مندوب مصر بالجامعة السفير محمد أبو الخير التأكيد على موقف بلاده من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنها تتصدر أولويات سياستها الخارجية سعيا لتحقيق الحلم الفلسطينيين والعرب جميعا في إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس بموجب قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن ذلك يمثل ثابتا من الثوابت القومية.

وشدد على موقف مصر الدعم للقضية الفلسطينية والتي أكدت أنه لا يمكن أن يتحقق الاستقرار في المنطقة بدون الحل السلمي الشامل الذي يلبي الطموحات الفلسطينية المشروعة في الاستقلال.

وأكد الحضور أن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو شهادة واعتراف من المجموعة الدولية بحقوقه، التي دفع من أجلها تضحيات باهظة، ودافع عنها بكل المنابر الإقليمية والدولية.

وتخلل الاحتفالية عرض فيلم وثائقي لمناسبة اليوم العالمي للتضامن عن الشعب الفلسطيني ومعرض جداري ووثائق عن الاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.