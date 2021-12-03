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منظمة كات: أوقفوا بيع الأسلحة إلى السعودية

منظمة كات تقود حملة تطالب فيها من الشعب البريطاني المشاركة في الضغط على حكومة بلاده لوقف بيع الأسلحة إلى السعودية.
رمز الخبر: ۶۱۳۱۹
تأريخ النشر: 03 December 2021

قادت منظمة كات حملة طلبت فيها من الشعب البريطاني المشاركة في الضغط على حكومة بلاده لوقف بيع الأسلحة إلى السعودية.

المنظمة وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن، أشارت فيها إلى أنّ المملكة المتحدة ساعدت في حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم في اليمن، موضحة أنّ الحرب على هذا البلد أصبحت ممكنة بفضل الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا بالإضافة إلى استمرارها بالدعم العسكري للسعودية، بحيث بلغت قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية للتحالف الذي تقوده السعودية منذ بداية العدوان ثمانية عشر مليار جنيه سترليني على الأقل.

وأكّدت المنظمة أنّ المملكة المتحدة تقف في الجانب الخاطئ من التاريخ نتيجة دورها في مساندة السعودية في عدوانها على اليمن، مشددة على أنّ الحاجة ماسّة لاتخاذ اجراءات عاجلة لانهاء جرائم الحرب المرتكبة.

المصدر:قناة نبأ

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