غانتس يلتقي رئيس البعثة المغربية في "إسرائيل": نتطلع إلى توسيع العلاقات بين البلدين

استقبل وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، اليوم الخميس، رئيس بعثة المملكة المغربية في الأراضي المحتلة عبد الرحيم بيود.

وفقا لما أفادته تابناك_قال غانتس في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد كان من دواعي سروري اليوم أن أستضيف رئيس بعثة المملكة المغربية في إسرائيل عبد الرحيم بيود. بحثنا الزيارة التاريخية إلى الرباط وتوقيع مذكرة التفاهم الدفاعية وتطلعنا إلى توسيع العلاقات الكبيرة بين بلدينا".

ويأتي هذا اللقاء بعد أسبوع من زيارة قام بها غانتس إلى المغرب، في أول زيارة من نوعها لوزير حرب إسرائيلي، بهدف تقوية التعاون الأمني بين البلدين بعد نحو عام على تطبيع علاقاتهما، حيث تم توقيع اتفاق-إطار للتعاون الأمني "غير مسبوق".

هذا وقد أثارت زيارة الوزير الإسرائيلي إلى الرباط والاتفاق الذي وقعه مع نظيره المغربي، غضب الشارع المغربي.