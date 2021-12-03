النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۳مشاهدات
‍ پ

غانتس يلتقي رئيس البعثة المغربية في "إسرائيل": نتطلع إلى توسيع العلاقات بين البلدين

استقبل وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، اليوم الخميس، رئيس بعثة المملكة المغربية في الأراضي المحتلة عبد الرحيم بيود.
رمز الخبر: ۶۱۳۱۸
تأريخ النشر: 03 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_قال غانتس في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد كان من دواعي سروري اليوم أن أستضيف رئيس بعثة المملكة المغربية في إسرائيل عبد الرحيم بيود. بحثنا الزيارة التاريخية إلى الرباط وتوقيع مذكرة التفاهم الدفاعية وتطلعنا إلى توسيع العلاقات الكبيرة بين بلدينا".

ويأتي هذا اللقاء بعد أسبوع من زيارة قام بها غانتس إلى المغرب، في أول زيارة من نوعها لوزير حرب إسرائيلي، بهدف تقوية التعاون الأمني بين البلدين بعد نحو عام على تطبيع علاقاتهما، حيث تم توقيع اتفاق-إطار للتعاون الأمني "غير مسبوق".

هذا وقد أثارت زيارة الوزير الإسرائيلي إلى الرباط والاتفاق الذي وقعه مع نظيره المغربي، غضب الشارع المغربي.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تاريخ التواطؤ المغربي مع الكيان الصهيوني
القضاء الليبي يعيد سيف الإسلام القذافي إلى المنافسة على رئاسة البلاد
تساقط غزير للثلوج في مناطق مختلفة والارصاد الجوّية تحذر المواطنين
متظاهرون يحاولون إسقاط الحواجز الاسمنتية أمام المنطقة الخضراء وأمن الحشد الشعبي يحاول منعهم
توافد الفلسطينيين للمشاركة بصلاة الجمعة وقوات الاحتلال تعرقل وصول المصلين من الضفة
عشائر العراق تحذر أمريكا من أي محاولة لاستفزاز العراقيين وتقول إن مفوضيّة الانتخابات مُستغلة
توقيع إتفاقية بين ابو ظبي وباريس لشراء 80 طائرة رافال
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
12 شهيدًا في هجوم لتنظيم داعش على قرية خضرجيجة التابعة لقضاء مخمور
المواطنون العراقيون يستعدون للمشاركة في "جمعة الصمود" بالعاصمة بغداد
الرئيس سعيّد يغيّر تاريخ عيد الثورة من 14 كانون الثاني الى 17 كانون الاول من كل عام
بايدن: مكافحة كورونا يجب ألا تكون سببا للانقسامات السياسية
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جزيرة هونشو وسط البلاد
الرئيس جو بايدن وزوجته جيل يشاركان في الحفل الوطني لإضاءة شجرة عيد الميلاد
إستشهاد شاب فلسطيني وجرح آخر برصاص شرطة الاحتلال في أم الفحم
حديث عن إمكانية توقف التدريس في المجر لاجبار المعلمين على أخد لقاح كورونا
إغلاق الحدود ينذر بخسائر فادحة في قطاع السياحة
اعتراضات وإشكال خلال اعلان النقيب فوز لائحته في انتخابات نقابة المحررين
اللجنة العلمية تؤكد عدم تسجيل إصابات بمتحور اوميكرون ودعوات إلى الالتزام بالإجراءات
غارات لطيران قوى التحالف على مصانع أحذية في صنعاء وتدميرها كليًا
احتفالات شعبية في مدينة سبها بعد عودة سيف الإسلام القذافي الى السباق الانتخابي
عصابة تقتحم سجنا باستخدام سيارات مفخخة وتهرب 9 سجناء
تشديد الاجراءات الوقائية في كل المعابر الحدودية لمواجهة كورونا
عدم التزام باجراءات كوورنا من قبل المواطنين والسلطات تدعو إلى التشدد
عرس جماعي في صنعاء لأكثر من 3000 مواطن تحت رعاية الهيئة العامة للزكاة
الملك يلتقي أصحاب شركات ناشئة لتعزيز مكانة المملكة في الابتكار
يمني من ذمار يحوّل أسطوانة غاز إلى أخرى تعمل على الديزل
مزارعو البن في ذمار يحاولون النهوض بقطاعهم رغم حرب التحالف السعودي
السفارة البحرينية في لندن تلقي النفايات على الرصيف العام
التعرف على ديناصور مدرع كان يرهب الخصوم قبل ملايين السنين