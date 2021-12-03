اللجنة العلمية تؤكد عدم تسجيل إصابات بمتحور اوميكرون ودعوات إلى الالتزام بالإجراءات

أكدت اللجنة العلمية ضد كوفيد 19 في المغرب، أنه لم يتم إلى حد الساعة تسجيل أي حالة إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون في البلاد، وأفادت بأن السلطات المختصة تقوم ببحوث للتسلسل الجيني لرصد أي حالة ممكنة.

وفقا لما أفادته تابناك_اوضح عضو اللجنة سعيد متوكل، أن "نتائج بحوث التسلسل الجيني التي يتم القيام بها تظهر إلى حد الساعة أن الفيروس المنتشر بالمملكة هو من المتحور دلتا"، مشيرا إلى أنه "يجب الاستعداد عن طريق تكثيف المراقبة واليقظة الجينية لمعرفة ما سيظهر في الأيام المقبلة".

وأكد متوكل ذاته أن "المختبرات المعتمدة من طرف وزارة الصحة تقوم بفحص التسلسل الجيني، حيث تم تكثيف اليقظة الجينية، إذ يتم إجراء تحاليل بيولوجية حسب التسلسل الجيني لرصد أي حالة بشكل آني". وأبرز أن "المعطيات الوبائية إلى حد الساعة مريحة، لكن يجب الحذر، خاصة أن المتحور أصبح ينتشر في كثير من الدول، ولا معطيات كافية بشأنه". وتابع "ممكن أن يكون سريع الانتشار، فيما لا يمكن التأكد من فعالية اللقاح ضده حتى بعد أسبوعين".

كما شدد متوكل على ضرورة الالتزام بـ"الوسائل الاحترازية والعلاج المبكر"، منتقدا العزوف المسجل عن التلقيح، وقائلا إنه "لم يعد له مبرر".