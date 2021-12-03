الملك يلتقي أصحاب شركات ناشئة لتعزيز مكانة المملكة في الابتكار

عبر الملك الاردني عبد الله الثاني عن فخره بالشباب الريادي الأردني، لمساهمته في تعزيز مكانة المملكة في ريادة الأعمال والابتكار، مشيرا إلى تمكنهم من تحويل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا إلى فرص واعدة.

وفقا لما أفادته تابناك_لفت الملك خلال لقائه في قصر الحسينية عدد من أصحاب شركات ناشئة، إلى الجهود المبذولة لتحسين بيئة الشركات الناشئة من خلال التشريعات الملائمة، مبينا أهمية دور الصندوق الأردني للريادة في استقطاب العديد من الصناديق الاستثمارية للمملكة لدعم هذا النوع من الشركات.

من جهتهم، عرض الحضور إنجازات شركاتهم الناشئة، معربين عن تطلعهم لتسهيل بعض الإجراءات التي من شأنها الإسهام في تشجيع المزيد من الشباب الأردني على إطلاق مشاريعهم. وتوقع عدد من الحضور أن تتضاعف فرص العمل التي توفرها شركاتهم في العام القادم، مؤكدين ضرورة دعم الشركات الناشئة وبناء قدراتها لتمكينها من توفير المزيد من فرص العمل.

وبينوا أن العمل جار على إنشاء فروع إقليمية لعدد من الشركات الأردنية الناشئة، مشيرين إلى مساهمة المغتربين الأردنيين في دعم هذا القطاع بخبراتهم المتراكمة، خلال عملهم ودراستهم بالخارج.