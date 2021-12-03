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تشديد الاجراءات الوقائية في كل المعابر الحدودية لمواجهة كورونا

شدّدت وزارة الصحة التونسية الاجراءات الوقائية بالمعابر الحدودية الجوية والبحرية والبرية، تحسُّبا من دخول المتحور أوميكرون الى البلاد، لتعتمد درجة توقٍّ أعلى وتمنع الدولة التونسية الوافدين من الاجانب غير المقيمين من الدخول الى أراضيها إن هم لم يستكملوا التلقيح.
رمز الخبر: ۶۱۳۱۰
تأريخ النشر: 03 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_بعد التطورات الاخيرة والسريعة على المستوى العالمي في علاقة بالوضع الوبائي وظهور المتحور اوميكرون، شددت وزارة ُالصحة في الاجراءات الوقائية في كل المعابر الحدودية منها الزامية الوافدين على تونس من الاجانب غير ِالمقيمين الاستظهار بجواز التلقيح او ما يفيد باستكمال التلقيح.

وأكد رئيسُ لجنة الحجر الصحي محمد الرابحي على اجباريةِ استظهار الوافدين على تونس واللذين يتجاوز سنُهم 6 اعوام فما فوق باجراء الفحوصات اللازمة، وتحصيل نتيجة سلبية، لا يتجاوز مدتُها 48 ساعة عند التسجيل.

وبمطار تونس قرطاج تم تكثيف الاجراءات الوقائية من تعقيم متواصل وفرضِ ارتداء الكمامة على العاملين بالمطار والمسافرين و احترام التباعد الجسدي الى جانب تنظيم الرحلات لتفادي الاكتظاظ مع فرض التحليل السريع على كل الوافدين.

كما اكدت كاهية مدير الدراسات والتراتيب بالادارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل يمينة جليل عدم وجود رحلات مباشرة الى جنوب افريقيا منشا متحور اوميكرون.

وهذا واكد رئيس لجنة الحجر الصحي محمد الرابحي أنه في صورة عدم احترام كل هذه الاجراءات سيتم تطبيق الفصل 312من مجلة الاجراءات الجزائية.

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