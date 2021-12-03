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يمني من ذمار يحوّل أسطوانة غاز إلى أخرى تعمل على الديزل

عمد مواطن من محافظة ذمار في ظل الأزمة المفتعلة الاقتصادية في اليمن الى تحويل أسطوانة من العمل على الغاز الى أخرى تعمل بضغط الهواء واستخدام القليل من مادة الديزل.
رمز الخبر: ۶۱۳۰۹
تأريخ النشر: 03 December 2021

ويقول المهندس عبدالملك الحضاري الذي اخترع بديلًا عن الغاز، إن هذا الاختراع يعمل على الديزل وهو بديل للغاز، وذلك من خلال إعادة تصنيع قارورة الغاز الصغيرة في هذه الظروف التي وصل فيها سعر القارورة الى 12 ألف ريال يمني، وهذه الأسطوانة التي تم تحويلها لها فائدة الترشيد في الاستخدام اذ انها تدوم لمدة اقصاها شهر واقلها 10 ايام.

ويضيف: هي عبارة عن عدة قطع معدنية غير صالحة للاستعمال أعيد تصنيعها لكي يتم قولبتها في قالب جديد يدخل في إطار الصناعات المحلية في حال دعمه وتأهيله.

ويعمل اليمنيون في مجتمع يفتقد لأقل مقومات الحياة، وبالرغم من كل العقبات الا انهم يحاولون إعادة الحياة والامل وذلك للسير قدمًا نحو اكتفاء ذاتي ربما يكون بعيدًا ولكن لا بد من أن يتحقق يومًا.

المصدر: قناة المسيرة.

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