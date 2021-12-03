استشهاد وإصابة 12 يمنيا بقصف سعودي على محافظة صعدة

استشهد مواطن يمني وأصيب 12 آخرون، اليوم الخميس، بنيران القوات السعودية على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة.

وفقا لما أفادته تابناك_أطلقت قوى التحالف السعودي نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه الأسواق الشعبية ومنازل المواطنين في منطقة الرقو بمديرية منبه ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين، بالإضافة إلى إصابة 7 مواطنين بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية ما تسبب في وقوع أضرار في الممتلكات العامة.

في سياق متصل شن طيران التحالف السعودي اليوم تسع غارات على مناطق متفرقة من محافظة مأرب.

وأوضح مصدر أمني أن طيران التحالف استهدف بأربع غارات مديرية صرواح وبخمس غارات مديريتي مجزر ومدغل.