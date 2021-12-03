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احتفالات شعبية في مدينة سبها بعد عودة سيف الإسلام القذافي الى السباق الانتخابي

وتوافد أنصار سيف الإسلام القذافي وأغلقوا الطرقات بالسيارات في مدينة سبها، معلنين فرحتهم بعودة المرشح للانتخابات الرئاسية إلى السباق على المنصب.
رمز الخبر: ۶۱۳۰۵
تأريخ النشر: 03 December 2021

أفادت وسائل اعلام ليبية، بأن محكمة استئناف سبها قبلت طعن سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وعودته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وذكر موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية"، أن محكمة استئناف سبها، أصدرت حكمها منذ قليل بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي.

وقالت قناة الجماهيرية المقربة من سيف الإسلام: "تهنئ قناة الجماهيرية الليبيين بقبول الطعن المقدم ضد استبعاد الدكتور سيف الإسلام من الانتخابات وتدعو للاحتفال بانتصار إرادة الشعب".

وعلى الاثر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة تظهر خروج المواطنين في مدينة سبها للاحتفال بإصدار محكمة استئناف سبها حكمها بعودة سيف الإسلام إلى السباق الرئاسي.

وكتب سيف الإسلام القذافي آية قرآنية بالتزامن مع صدور حكم محكمة استئناف سبها، على حسابه بموقع "تويتر": ﴿الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكم فاخْشَوْهم فَزادَهم إيمانًا وقالُوا حَسْبُنا اللَّهُ ونِعْمَ الوَكِيلُ﴾

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