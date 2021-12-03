شرطة نيويورك تطوق مبنى الأمم المتحدة بسبب وجود شخص يحمل مسدسًا أمام الباب الرئيسي

سارعت شرطة مدينة نيويورك الأميركية، اليوم الخميس، إلى تطويق مبنى منظمة الأمم المتحدة، بعد تلقي بلاغ عن وجود شخص يحمل مسدسًا أمام الباب الرئيسي للمقر.

طوّقت ​شرطة نيويورك​ مبنى ​الأمم المتحدة​ بسبب وجود شخص يحمل مسدسًا أمام الباب الرئيسي للمبنى، اليوم الخميس.

وطلب جهاز الأمن التابع للأمم المتحدة من جميع الموجودين في المبنى أن يبقوا في أماكنهم، نظرًا إلى تحرك مسلح خارج المبنى.

وذكرت تقارير صحفية، نقلًا عن مصادر أميركية، أن شرطة نيويورك تلقت اتصالاً بشأن الرجل المسلح، قبل الساعة الحادية عشرة صباحا.

في غضون ذلك، لم ترد أخبار عن دوافع إقدام المسلح على إطلاق تهديداته أمام باب منظمة الأمم المتحدة، فيما لم تصدر الشرطة بيانا تفصيليا بعد.

وقالت إدارة قسم الشرطة: "تلقينا اتصالًا بشأن رجل مسلح بسلاح ناري في منطقة "الشارع 42 - الجادة الأولى".