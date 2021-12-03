افتتاح متحف مخصص للزعيم الثوري الراحل فيدل كاسترو

وفقا لما أفادته تابناك_يعود تاريخ القصر الثوري إلى القرن التاسع عشر، ويحتوي على مكتبة ومطبعة ومسرح. وتتوسط حدائقه نافورة. ويضم المتحف أحجارًا تم إحضارها من سلسلة جبال "مايسترا"، المكان الذي وجدت فيه الثورة ملاذًا آمنًا في مرحلة مبكرة. وتم استخراج هذه الأحجار من نهري كاربينتيرو ولا بلاتا ، المقر المختار لثورة كاسترو.

يقول ألبرتو ألفارينيو، رئيس قسم التراث الوثائقي في قصر الثورة إن "المتحف ليس مركزًا للتلقين العقائدي، ولكنه مكان للتعريف بإنجازات كاسترو.

وقبل رحيله في هافانا في 25 نوفمبر- تشرين الثاني 2016، وافق فيدل كاسترو على قانون يحظر نصب التماثيل أو تكريمه بعد وفاته، كطريقة لتجنب عبادة الشخصية الدائمة. ومع هذا، فإن إنشاء هذا المركز كان مسموحًا به بموجب نفس القانون. ولفت ألفارينيو إلى أن قصر الثورة يتماشى مع رغبات كاسترو ولا يخلق عبادة شخصية.