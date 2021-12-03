النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۹مشاهدات
‍ پ

عودة الطفلان التوأم إلى صنعاء بعد عملية فصل ناجحة في الأردن

عاد إلى مطار صنعاء الدولي، اليوم الخميس، الطفلان التوأم محمد وأحمد البخيتي برفقة والديهما، قادمين من المملكة الأردنية الهاشمية بعد رحلة علاجية دامت 11 شهراً، تم فصلهما بعملية جراحية معقّدة في الأردن.
رمز الخبر: ۶۱۲۹۹
تأريخ النشر: 03 December 2021

وكان في الاستقبال بمطار صنعاء الدولي وكيل وزارة الصحة القباطي، وعدد من مدراء مكتب الصحة في الأمانة، والممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فيليب دوميل.

وأوضح الوكيل القباطي، في تصريح لوسائل الإعلام بمطار صنعاء، أن الطفلين عادا بصحة وعافية بعد أن أجريت لهما عملية جراحية في الأردن، وقال: "اليوم عاد الطفلان محمد وأحمد البخيتي إلى صنعاء بعد أن تم فصلهما، ويتمتعان بصحة جيدة، وهذا نتيجة جهود مشتركة بين وزارة الصحة واليونيسف". وثمّن اهتمام ورعاية منظمة اليونيسف تجاه الطفلين التوأم، قبل إجراء العملية وبعدها في المملكة الأردنية الهاشمية.

بدوره، أكد ممثل اليونيسف في اليمن، أن الطفلين التوأم محمد وأحمد البخيتي عادا بصحة جيدة بعد أن تم فصلاهما بعملية جراحية ناجحة في الأردن. وقال: "ندعم جهود وزارة الصحة في تقديم الرعاية الطبية لكافة أطفال اليمن بما في ذلك خدمات التحصين والتغذية، من أجل أن يحظى الأطفال بحياة أفضل".

وأضاف: "نحتفل اليوم بعودة الطفلين محمد وأحمد البخيتي، بعد جهود مشتركة بذلتها وزارة الصحة واليونيسف بمكتبها في اليمن والأردن، والمستشفى التخصصي في عمان، والمانحين الأفراد الذين دعموا العملية منذ بدايتها، للطفلين".

من جهته، أشاد والد الطفلين محمد وأحمد البخيتي بجهود وزارة الصحة واليونيسف ودعم هيئة الزكاة واهتمامهم المستمر بالطفلين منذ ولادتهما في صنعاء، حتى إجراء العملية في الأردن. وقال: "تكللت العملية الجراحية بالنجاح، وهما بصحة جيدة بعد رحلة علاجية استمرت 11 شهراً في المستشفى التخصصي بالعاصمة الأردنية عمّان".

وكانت مغادرة التوأم السيامي محمد وأحمد البخيتي مطار صنعاء الدولي في فبراير الماضي إلى عمّان برفقة والديهما، بعد ميلادهما بثلاثة أشهر في منتصف ديسمبر 2020 في مستشفى السبعين بالعاصمة صنعاء.

"تبادل"

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تاريخ التواطؤ المغربي مع الكيان الصهيوني
القضاء الليبي يعيد سيف الإسلام القذافي إلى المنافسة على رئاسة البلاد
تساقط غزير للثلوج في مناطق مختلفة والارصاد الجوّية تحذر المواطنين
متظاهرون يحاولون إسقاط الحواجز الاسمنتية أمام المنطقة الخضراء وأمن الحشد الشعبي يحاول منعهم
توافد الفلسطينيين للمشاركة بصلاة الجمعة وقوات الاحتلال تعرقل وصول المصلين من الضفة
عشائر العراق تحذر أمريكا من أي محاولة لاستفزاز العراقيين وتقول إن مفوضيّة الانتخابات مُستغلة
توقيع إتفاقية بين ابو ظبي وباريس لشراء 80 طائرة رافال
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
12 شهيدًا في هجوم لتنظيم داعش على قرية خضرجيجة التابعة لقضاء مخمور
المواطنون العراقيون يستعدون للمشاركة في "جمعة الصمود" بالعاصمة بغداد
الرئيس سعيّد يغيّر تاريخ عيد الثورة من 14 كانون الثاني الى 17 كانون الاول من كل عام
بايدن: مكافحة كورونا يجب ألا تكون سببا للانقسامات السياسية
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جزيرة هونشو وسط البلاد
الرئيس جو بايدن وزوجته جيل يشاركان في الحفل الوطني لإضاءة شجرة عيد الميلاد
إستشهاد شاب فلسطيني وجرح آخر برصاص شرطة الاحتلال في أم الفحم
حديث عن إمكانية توقف التدريس في المجر لاجبار المعلمين على أخد لقاح كورونا
إغلاق الحدود ينذر بخسائر فادحة في قطاع السياحة
اعتراضات وإشكال خلال اعلان النقيب فوز لائحته في انتخابات نقابة المحررين
اللجنة العلمية تؤكد عدم تسجيل إصابات بمتحور اوميكرون ودعوات إلى الالتزام بالإجراءات
غارات لطيران قوى التحالف على مصانع أحذية في صنعاء وتدميرها كليًا
احتفالات شعبية في مدينة سبها بعد عودة سيف الإسلام القذافي الى السباق الانتخابي
عصابة تقتحم سجنا باستخدام سيارات مفخخة وتهرب 9 سجناء
تشديد الاجراءات الوقائية في كل المعابر الحدودية لمواجهة كورونا
عدم التزام باجراءات كوورنا من قبل المواطنين والسلطات تدعو إلى التشدد
عرس جماعي في صنعاء لأكثر من 3000 مواطن تحت رعاية الهيئة العامة للزكاة
الملك يلتقي أصحاب شركات ناشئة لتعزيز مكانة المملكة في الابتكار
يمني من ذمار يحوّل أسطوانة غاز إلى أخرى تعمل على الديزل
مزارعو البن في ذمار يحاولون النهوض بقطاعهم رغم حرب التحالف السعودي
السفارة البحرينية في لندن تلقي النفايات على الرصيف العام
التعرف على ديناصور مدرع كان يرهب الخصوم قبل ملايين السنين