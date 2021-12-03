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أربعة جرحى بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في ميونيخ

أعلنت السلطات الألمانية أنّ قنبلة من مخلّفات الحرب العالمية الثانية انفجرت الأربعاء في ورشة بناء قرب محطة السكك الحديد الرئيسية في ميونيخ ، في حادث أسفر عن سقوط أربعة جرحى وتعطيل حركة القطارات لبعض الوقت. وقالت الشرطة إن أحد الجرحى الأربعة إصابته خطيرة.
رمز الخبر: ۶۱۲۹۵
تأريخ النشر: 02 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_من جهتها قالت شركة السكك الحديد "دويتشه بان" إنّ القنبلة انفجرت أثناء حفريات كانت تجري بالقرب من جسر يتعيّن على كلّ القطارات عبوره للدخول إلى المحطّة المركزية والخروج منها. وأضافت أنّه تعيّن تالياً تعطيل حركة مرور كلّ القطارات الإقليمية والدولية لساعات عدّة.

ووفقاً ليواكيم هيرمان، وزير الداخلية في حكومة ولاية بافاريا، فإنّ القنبلة التي انفجرت بلغ وزنها 250 كلغ. ولم يوضح الوزير لماذا لم تُكتشف هذه القنبلة قبل أن تنفجر، لا سيّما وأنّ مواقع البناء في ألمانيا تخضع في العادة لعمليات بحث عن قنابل غير منفجرة يمكن أن تكون مدفونة فيها قبل الشروع في عمليات الحفر.

وبعد 76 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية لا تزال ألمانيا مليئة بالقنابل غير المنفجرة والتي غالباً ما يتم العثور عليها في مواقع البناء. وفي 2020 تمّ تفكيك سبع من هذه القنابل إثر اكتشافها في موقع بناء أول مصنع أوروبي لسيارات تيسلا الكهربائية قرب برلين. كما عُثر على قنابل أخرى مماثلة في كولونيا ودورتموند وفرانكفورت.

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