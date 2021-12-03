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هيئة الأدوية تجيز استخدام عقار "Xevudy" لعلاج مرضى كورونا ومخاوف دولية من المتحور الجديد

وافقت هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا يوم الخميس على عقار "Xevudy" القائم على الأجسام المضادة والذي تنتجه شركة GSK، ذلك لعلاج الأشخاص الذين يعانون من أعراض كوفيد-19 الخفيفة والمعتدلة والمعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد.
رمز الخبر: ۶۱۲۹۴
تأريخ النشر: 02 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_تأتي الموافقة في الوقت الذي أعلنت فيه شركة GSK أن عقارها الجديد أثبت فاعلية ضد سلالة أوميكرون.

هذا في وقت، أعلن وزير الصحة اليوناني ثانوس بلفريس يوم الخميس اكتشفت أول إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا. وقال بلفريس للصحفيين إنه تم اكتشاف الحالة في جزيرة كريت.

وفي فرنسا، قال جان فرانسوا دلفريسي كبير المستشارين العلميين للحكومة الفرنسية إن فرنسا في ذروة تفشي السلالة دلتا من فيروس كورونا، لكنه حذر من أن السلالة أوميكرون الجديدة ستجتاح البلاد تدريجيا.

وذكر "العدو الحقيقي هو الموجة الخامسة مع السلالة دلتا... سنشهد ظهورا تدريجيا للسلالة أوميكرون التي ستحل محل دلتا". وأكد أن السلطات تبذل كل ما بوسعها لتجنب فرض إغلاق جديد.

في سياق متصل، ذكرت قناة بي.إف.إم نقلا عن هيئة الصحة المحلية إنه تم تسجيل إصابة بسلالة أوميكرون من فيروس كورونا في منطقة باريس/إيل دو فرانس الكبرى. وأضافت القناة أن المصاب عاد مؤخرا من نيجيريا.

وتثير سلالة أوميكرون التي تم رصدها للمرة الأولى في جنوب أفريقيا قلقا عالميا وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ينطوي على مخاطر "عالية جدا" للإصابة بالعدوى.

وفي آسيا، أعلنت الحكومة اليابانية الخميس العودة جزئيا عن طلبها من شركات الطيران تعليق قبول حجوزات جديدة للوافدين الى اليابان، مشيرة الى انها تريد من خلال ذلك التأكد من تمكن رعاياها من العودة الى البلاد.

وكانت طوكيو طلبت الأربعاء من شركات الطيران تعليق كل الحجوزات الجديدة للدخول الى أراضيها لمدة شهر في مواجهة المخاوف من انتشار المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا، في قرار يؤثر على المواطنين اليابانيين والسكان الأجانب أيضا. لكن تم تعديل هذا القرار لإفساح المجال أمام اليابانيين للعودة الى بلادهم كما أعلنت الحكومة اليابانية الخميس.

هذا، وأعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الأربعاء "السيطرة على الوباء" في بلاده وذلك أمام حشد تجمع في الساحة الرئيسية في مكسيكو فيما تثير المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا قلقا في العالم بأسره.

وقال في خطاب ألقاه في مناسبة الذكرى الثالثة لتشكيل حكومته "اليوم هناك 86% من المكسيكيين الذين تفوق أعمارهم 18 عاما محصنون وتقريبا جميعهم بالجرعتين. لقد بدأنا بتلقيح الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما وسنقوم بإعطاء جرعات معززة بدءا بالمسنين".

وأضاف الرئيس المكسيكي أن "السيطرة على الوباء تسمح لنا بالعودة إلى خطتنا الأولية (...) لتحسين الخدمات الصحية" مثل زيادة عدد الأطباء البالغ حاليا 1,2 لكل ألف نسمة.

 

         

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