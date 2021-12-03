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طهران: الوفود في فيينا لن تأخذ الأوامر من مقر إقامة رئيس وزراء الإحتلال الاسرائيلي

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده يقول إن الوفود الإيرانية في فيينا لن تتلقى الأوامر من مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال.
رمز الخبر: ۶۱۲۹۳
تأريخ النشر: 02 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_علّق المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، إلى طلب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، نفتالي بينيت، بوقف المحادثات الجارية في فيينا، قائلاً إن "الوفود في فيينا لن تتلقى الأوامر من مقر إقامة رئيس وزراء الكيان الصهيوني".

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، مساء اليوم الخميس، عقب المحادثة الهاتفية التي أجراها بينيت مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، والتي طلب خلالها رئيس الوزراء الصهيوني وقف المحادثات الجارية في فيينا، كتب خطيب زادة: "ومع تقدم المحادثات في فيينا، كشف الكيان الصهيوني لونه من جديد ودعا إلى وقف فوري للمحادثات".

وأضاف خطيب زادة انه : "لا عجب لكيان قائم على الحرب والتوتر والإرهاب وهو يكره دومًا الحوار". وأكد أن "الوفود في فيينا لن تأخذ الأوامر من مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي"

يذكر ان بينيت دعا خلال محادثة هاتفية اليوم الخميس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى وقف فوري لمحادثات فيينا. واتهم بينيت في هذه المكالمة إيران بـ "الابتزاز النووي" كتكتيك لمحادثات فيينا، وطالب بوقف محادثات فيينا فورًا وفرض إجراءات صارمة ضد إيران.

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