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سوء التغذية في هرات يضع حياة الأطفال في خطر

تسعى منظمة أطباء بلا حدود، التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود، في هرات، أكبر مدينة في غرب أفغانستان، إلى مساعدة المجتمع المحلي على التعامل مع نظام الصحة العامة في آخر مراحله، والذي أعاقه انسحاب مساعدات المانحين.
رمز الخبر: ۶۱۲۸۹
تأريخ النشر: 02 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_منذ أن سيطرت حركة طالبان على كابول في أغسطس/آب الماضي، زادت سعة المرفق من 45 إلى 75 سريرا، ويستقبل حوالي 60 مريضا جديدا كل أسبوع.

ويتوقع أن يكون فصل الشتاء قاسيا هذا العام إذ يُهدد بقطع الطرق بين عدة مناطق من البلاد، تعتمد الأسر فيها بشدة على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. بالإضافة إلى حدوث جفاف في بعض الأراضي، وهو ما قد يُنذر بكارثة مضاعفة بسبب الشتاء القارس والقحط الذي يهدد المحاصيل.

وتقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن حوالي 3.2 مليون طفل أفغاني دون سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية هذا الشتاء. وتقدر أن مليونا منهم قد يموتون في غياب التدخل.

وتدق المؤسسات الدولية والمنظمات المعنية ناقوس الخطر، كما تطالب المجتمع الدولي للتحرك العاجل لمواجهة أسوء أزمة ستشهدها أفغانستان التي لم تلتئم بعد جراح سكانها بعد الأهوال التي عاشوها لسنوات.

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