عرس جماعي في صنعاء لأكثر من 3000 مواطن تحت رعاية الهيئة العامة للزكاة

أقامت الهيئة العامة للزكاة في العاصمة صنعاء اليوم أكبر مراسم زواج حيث حضنت أكثر من 3000 الاف عريس من مختلف المحافظات اليمنية.

وفقا لما أفادته تابناك_العُرسُ الجماعي الأكبر في تاريخ اليمن، واحدٌ من ثمار الهيئة العامة للزكاة ومحطة من محطات الانتصار افي الحرب الناعمة، فرحة العرس شاركها السيد عبد الملك الحوثي والشعبُ والمسؤولون.

وقد عمدت هيئة الزكاة الى الفقراء والمحتاجين من بينهم جرحى وأسرى محررين، وعددهم ثلاثة ألاف و600 شاب من مختلف المحافظات اليمنية لإدخالهم العش الزوجي، في أكبر حفل توديع عزوبية تشهده اليمن، وعلى شرفه يحضرُ السيد عبد الملك مباركاً تزكية النفوس، ومزكّياً دورَ الهيئة العامة للزكاة، ومؤكّداً أن العرس الجماعي أحد محطات الصمود اليمانية.

وقد لفت مفتي الديار اليمنية في كلمته إلى تخفيض المهور وتيسير الزواج مباركاً دور هيئة الزكاة وداعياً الى دعم واسناد مشاريعها.

المهرجان هنا هو الثاني للعرس الجماعي الذي تقيمه الهيئة العامة للزكاة، الى جانب عشرات المشاريع المستدامة التنموية تقيمها الزكاة في العاصمة والمحافظات.