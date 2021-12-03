منطقة بني عباس تعود كوجهة سياحية بعد تخفيف قيود كورونا

تقع منطقة بني عباس، في جنوب غرب الجزائر وتحديدا في ولاية بشار المعروفة باسم "الواحة البيضاء". وتعد المنطقة واحدة من أفضل مناطق الجذب السياحي في الصحراء الجزائرية.

وفقا لما أفادته تابناك _تشتهر الواحة بتراثها الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ وتؤكد المنحوتات الصخرية وجودًا بشريًا يعود تاريخه إلى آلاف السنين.

يبدأ الموسم السياحي في أواخر شهر سبتمبر- أيلول ويستمر حتى بداية شهر مايو- أيار من كل عام. تبلغ ذروة النشاط السياحي في المنطقة في شهر ديسمبر- كانون الأول بالتزامن مع العطلات المدرسية الشتوية من كل عام.

وتوفر المنطقة عدة نشاطات سياحية وترفيهية كالتزلج على الرمال وزيارات في الصحراء بالإضافة إلى المعالم التاريخية وتسلق قمة أرج للاستمتاع بغروب الشمس وشروقها.

كما هو الوضع في العديد من الدول، تراجعت السياحة الصحراوية في الجزائر بسبب جائحة كوفيد -19. ويأمل المتعاملون في قطاع السياحة في المنطقة انتعاش سريع للقطاع في العام 2022 بعد تحسن الوضع الصحي.