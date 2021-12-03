النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲مشاهدات
‍ پ

الامير تشارلز يغفو خلال مراسم انفصال جزيرة باربادوس عن التاج البريطاني

أظهر شريط مصور ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وقد كاد يستسلم للنوم وهو يتصدر الصف الأمامي للحاضرين، خلال مراسل انفصال جزيرة باربادوس عن التاج البريطاني.
رمز الخبر: ۶۱۲۸۵
تأريخ النشر: 02 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك _تمت دعوة الأمير تشارلز، لمراقبة عملية الانتقال السياسي للجزيرة الواقعة بالقرب من بحر الكرايبي، والتحدث إلى الحشود في الحفل الرسمي، وسط دعوات من العائلة الملكية البريطانية للاعتذار عن دور أسلافها في تجارة الرقيق.

وأصبحت باربادوس أحدث جمهورية في العالم، بعد تحررها من سلطة التاج البريطاني، حيث أقسمت الحاكمة العامة للجزيرة الكاريبية ساندرا ميسن خلال حفل حضره الأمير تشارلز اليمين الدستورية رئيسة للجمهورية الوليدة، وأُنزل علم التاج البريطاني الذي كان يمثل خضوع باربادوس لسلطة الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت ميسن خلال أدائها اليمين الدستورية: "أنا، ساندرا برونيلا ميسن، أقسم بأن أكون مخلصة لباربادوس وبأن أكون وفية لها، وفقا لما ينص عليه القانون، فليساعدني الله".

وكانت باربادوس نظمت انتخاباتها الرئاسية الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول بعد 13 شهرا من إعلان انفصالها دستوريا عن التاج البريطاني. والجمهورية الوليدة معروفة بشواطئها الرائعة، وتعتبر لؤلؤة جزر الأنتيل الصغرى ويبلغ عدد سكانها نحو 287 ألف نسمة.

وجاء إحلال النظام الجمهوري في هذه الدولة الصغيرة الواقعة في الكاريبي والمستقلة منذ 1966 بعد سنوات من حملات محلية ونقاشات طويلة حول قرون من نفوذ بريطاني تخلّلته مئتا عام من العبودية.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حديث عن إمكانية توقف التدريس في المجر لاجبار المعلمين على أخد لقاح كورونا
وقفة في رام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة
إغلاق الحدود ينذر بخسائر فادحة في قطاع السياحة
عصابة تقتحم سجنا باستخدام سيارات مفخخة وتهرب 9 سجناء
اعتراضات وإشكال خلال اعلان النقيب فوز لائحته في انتخابات نقابة المحررين
اللجنة العلمية تؤكد عدم تسجيل إصابات بمتحور اوميكرون ودعوات إلى الالتزام بالإجراءات
الملك يلتقي أصحاب شركات ناشئة لتعزيز مكانة المملكة في الابتكار
تشديد الاجراءات الوقائية في كل المعابر الحدودية لمواجهة كورونا
يمني من ذمار يحوّل أسطوانة غاز إلى أخرى تعمل على الديزل
مؤسسة المرجع الفياض توزع مساعدات عينية على المحتاجين في غزنة
التوقيع على اتفاقية الثقافة الأمازيغية والأرشيف الوطني
استشهاد وإصابة 12 يمنيا بقصف سعودي على محافظة صعدة
احتفالات شعبية في مدينة سبها بعد عودة سيف الإسلام القذافي الى السباق الانتخابي
شرطة نيويورك تطوق مبنى الأمم المتحدة بسبب وجود شخص يحمل مسدسًا أمام الباب الرئيسي
افتتاح متحف مخصص للزعيم الثوري الراحل فيدل كاسترو
السينما الوثائقية تفضح الروايات المفبركة لوسائل الإعلام الأجنبية
مظاهرات حاشدة في المغرب ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني
بلينكن للافروف: الدبلوماسية تمثل أفضل طريقة لتجاوز الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
غارات لطيران قوى التحالف على مصانع أحذية في صنعاء وتدميرها كليًا
قيادي في حركة الجهاد: المقاومة تُصر على رفضها تحييد قطاع غزة عما يحصل في القدس
تفاصيل الاشتباك بين حرس الحدود الايراني وطالبان
فلسطينيون يحرقون مركبة للمستوطنين وسط رام الله وأجهزة السلطة تعيدها الى الاحتلال
ندوة في الرباط بمشاركة سويسرا لدعم الإستثمار في المغرب
وزير الإعلام يلقي باللوم على جائحة كورونا في التضخم الحاصل
الوفاء للمقاومة: مقاربة الحل في قضيّة المحقق العدلي يجب أن تكون تحت سقف الدستور
لصان يسرقان امرأة في وضح النهار في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية
قائد الثورة: بدون الجهاد وتحمل الصِعاب لن تنال أي أمّةٍ مُبتغاها
حماس: نثمن الموقف الماليزي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع
طالبو لجوء أكراد يلجؤون لمستودع يأويهم مؤقتا على الحدود مع بولندا
اي ضمانات تطالبها إيران في مفاوضات فيينا؟