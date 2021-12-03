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صنعاء تحتفي بأكبر عرس جماعي لـ7200 عريس وعروس

انطلقت، صباح اليوم الخميس، في ساحة جامع الشعب بالعاصمة صنعاء، مراسم العرس الجماعي الأكبر في اليمن لـ7200 عريس وعروس.
رمز الخبر: ۶۱۲۸۴
تأريخ النشر: 02 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_كانت الهيئة العامة للزكاة قد أعلنت، أمس الأربعاء، انتهاء الترتيبات والتجهيزات الفنية لإقامة فعالية العرس الجماعي المركزية بالعاصمة صنعاء.

وأكد رئيس الهيئة الشيخ شمسان أبو نشطان، أن ساحة الاحتفال أصبحت جاهزة ومهيأة لإقامة الفعالية الخاصة بزفاف 7200 عريس وعروس.

وأشار إلى أن العرس الجماعي ثمرة من ثمار ثور 21 سبتمبر التي جاءت في خدمة الشرائح الفقيرة والمحتاجة وملامسة هموم البائسين من أبناء الشعب اليمني، مثمناً اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بهذه الفعالية والمناسبة الاجتماعية.

ولفت إلى حرص الهيئة على اختيار المستهدفين وفق معايير شرعية من الأشخاص الأشد فقراً ممن أرهقتهم أعباء الزمن والفقر والعوز ولم يستطيعوا الزواج وتجاوزت أعمار بعضهم 47 عاماً.

وأشاد أبو نشطان بدور المزكين من رجال المال والأعمال ومبادرتهم في تسليم الزكاة، ليكونوا شركاء في مثل هذه المشاريع الخيرية والإنسانية وصرف الزكاة في مصارفها الشرعية الثمانية.

واختارت الهيئة المستهدفين وفق معايير شرعية من الأشخاص الأشد فقراً ممن أرهقتهم أعباء الزمن والفقر والعوز ولم يستطيعوا الزواج وتجاوزت أعمار بعضهم 47 عاماً.

من جانبه، قال وكيل قطاع المصارف في الهيئة العامة للزكاة محمد العلياني، إن" تدشين هذا المهرجان مهم من الناحية الاجتماعية والإنسانية لأن المستفيدين هم من الفئات الأضعف في المجتمع من المعاقين والفقراء والأكبر سنًا من الذين لم يتمكنوا من الزواج بسبب الظروف القاهرة، مؤكدًا أن تحصين الشباب هو الطريق لبناء مجتمع متماسك وقوي.

الى ذلك، أكد أمين العاصمة، حمود عباد أن" العدوان أراد أن يكسر إرادة اليمنيين وفرحتهم، لكن اليمنيين بارتباطهم بالله والقيم ومن خلال هيئة الزكاة يؤكدون أنهم دائمًا متطلعين للخير والمحبة، وصناعة الفرحة".

واعتبر عباد ، العرس الجماعي، بأنه "يمثل أكبر ظاهرة اجتماعية في اليمن والوطن العربي كله".

بدوره قال رئيس اتحاد الشعراء اليمنيين ضيف الله سلمان إن "هذا العرس لم يحدث له مثيل في تاريخ اليمن، وهو انتصار في مواجهة الحرب الناعمة، داعيا جميع الشعب اليمني للتخفيف في مسألة الزواج والمهور، مؤكدا أن هذا مشروع اجتماعي نادر".

وعلى صعيد متصل عبّر العرسان عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الزكاة على هذه اللفتة الجميلة، مؤكدين أنهم في أتم السعادة والفرحة سيما وهم في هذا الزفاف الجماعي الكبير .

 

         

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