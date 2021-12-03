"إنقاذ المستقبل الشبابي" تطلق حملة توعية حول التطعيم ضد فيروس كورونا في غزة

جمعية "إنقاذ المستقبل الشبابي"، تطلق حملة توعية حول التطعيم ضد فيروس كورونا في قطاع غزة، بالشراكة مع منظمة اليونيسف ووزارة الصحة الفلسطينية.

وفقا لما أفادته تابناك _نظّمت جمعية "إنقاذ المستقبل الشبابي"، بالشراكة مع منظمة اليونيسف ووزارة الصحة الفلسطينية، حملة توعية حول التطعيم ضد فيروس كورونا في قطاع غزة.

وتخلل الحملة التي حملت اسم "قم بدورك وإحم غيرك وخذ اللقاح"، أنشطة عدة منها تقديم النصح والارشاد لسكان المنطقة كبارًا وصغارًا من خلال اجراء مقابلات معهم واقناعهم بأهمية تلقي التطعيمات خاصة مع ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

وقام عدد من الأطباء المرافقين للحملة، بتطعيم عدد من سكان المنطقة الذين لم يتلقوا اللقاح من قبل واستجابوا للحملة التي استغرقت عدة ساعات في مناطق جنوب غزة.

ولاقت الحملة ترحيبًا كبيرًا من أهالي غزة الذين استجابوا للنصائح المقدمة من القائمين والأطباء المشاركين في الحملة وقبلوا بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.