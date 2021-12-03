وصول البابا فرنسيس إلى مطار لارنكا في أول محطة له من زيارة تشمل قبرص واليونان

وصل بابا الفاتيكان فرنسيس إلى مطار لارنكا في أول محطة له من زيارة تشمل قبرص واليونان سيحمل خلالها مرة أخرى لواء الدفاع عن المهاجرين ويشدّد على أهمية الحوار بين المذاهب المسيحية المختلفة.

وفقا لما أفادته تابناك _هو البابا الثاني الذي يزور قبرص بعد أحد عشر عاماً على زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر الى الجزيرة المتوسطية الصغيرة ذات الغالبية الأرثوذكسية، وتستغرق الزيارة يومين.

وسيشكل القداس العام الذي سيحييه البابا في الملعب البلدي في نيقوسيا صباح الجمعة ذروة الزيارة. وهو الحدث الوحيد الذي سيتمكن فيه كل أتباع الكنيسة الكاثوليكية من كل المذاهب والبالغ عددهم حوالى 25 ألفا، بين موارنة وكاثوليك معظمهم من المهاجرين الآسيويين، من رؤية البابا ومشاركته في الصلاة.

وقد استنفرت الكنائس المارونية واللاتينية والكاثوليكية كل طاقاتها للتحضير للقداس عبر دعوة المؤمنين الى المشاركة بكثافة وتنظيم النقليات وتوزيع الدعوات والتذكارات. ومساء الجمعة، يترأس البابا صلاة مسكونية دعيت إليها مجموعة من المهاجرين.