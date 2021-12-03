النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۲مشاهدات
‍ پ

الوفاء للمقاومة: مقاربة الحل في قضيّة المحقق العدلي يجب أن تكون تحت سقف الدستور

اعلنت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ مقاربة الحل في قضيّة المحقق العدلي يجب أن تكون تحت سقف الدستور. واضافت أنّ "مقاربة الأزمة السعوديّة المفتعلة لا تصح بالمجاملة ولا بالاستخفاف بسيادتنا وكرامتنا الوطنيّة".
رمز الخبر: ۶۱۲۷۸
تأريخ النشر: 02 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_رأت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ "أوضح أسباب الأزمات المتوالية التي تعصف بالبلاد، محاولة التذاكي لمخالفة الدستور تارة وتجاوز ثوابت الوفاق الوطني تارة أخرى، وخلف ذلك كلّه تغليب المصالح الشخصيّة أو الفئويّة على مصالح العباد والبلاد واعتماد الاستنسابيّة في تنفيذ ما جرى التفاهم والتوافق حوله".

وأضافت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي، تلاه النائب ايهاب حمادة إنّ "مقاربة الحل في قضيّة المحقق العدلي يجب أن تكون تحت سقف الدستور، كما أنّ مقاربة الأزمة السعوديّة المفتعلة لا تصح بالمجاملة ولا بالاستخفاف بسيادتنا وكرامتنا الوطنيّة مع تأكيدنا على أهميّة وضرورة تسوية العلاقات اللبنانية مع الدول سيما منها الدول العربيّة الشقيقة، وإلى أن يحصل تعديلٌ للدستور، لن يكون من صلاحيّات المحقق العدلي مقاضاة الوزراء ورؤساء الحكومات تحت ضغط قوى خارجيّة أو موجة انفعال مفهومة تحاول قوى في الداخل استثمارها لمآرب سياسيّة خاصّة".

واشارت الكتلة الى أنه "بمعزل عن أداء المحقق التسييسي والاستنسابي، الذي لا يجوز السكوت عنه، أو التغاضي عن الإجراء القانوني والإداري إزاءه، فإن المخرج للأزمة الحكوميّة الراهنة يبدأ من العودة إلى الدستور واحترام الأصول الدستوريّة".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حديث عن إمكانية توقف التدريس في المجر لاجبار المعلمين على أخد لقاح كورونا
وقفة في رام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة
إغلاق الحدود ينذر بخسائر فادحة في قطاع السياحة
عصابة تقتحم سجنا باستخدام سيارات مفخخة وتهرب 9 سجناء
اعتراضات وإشكال خلال اعلان النقيب فوز لائحته في انتخابات نقابة المحررين
اللجنة العلمية تؤكد عدم تسجيل إصابات بمتحور اوميكرون ودعوات إلى الالتزام بالإجراءات
الملك يلتقي أصحاب شركات ناشئة لتعزيز مكانة المملكة في الابتكار
تشديد الاجراءات الوقائية في كل المعابر الحدودية لمواجهة كورونا
يمني من ذمار يحوّل أسطوانة غاز إلى أخرى تعمل على الديزل
مؤسسة المرجع الفياض توزع مساعدات عينية على المحتاجين في غزنة
التوقيع على اتفاقية الثقافة الأمازيغية والأرشيف الوطني
استشهاد وإصابة 12 يمنيا بقصف سعودي على محافظة صعدة
احتفالات شعبية في مدينة سبها بعد عودة سيف الإسلام القذافي الى السباق الانتخابي
شرطة نيويورك تطوق مبنى الأمم المتحدة بسبب وجود شخص يحمل مسدسًا أمام الباب الرئيسي
افتتاح متحف مخصص للزعيم الثوري الراحل فيدل كاسترو
السينما الوثائقية تفضح الروايات المفبركة لوسائل الإعلام الأجنبية
مظاهرات حاشدة في المغرب ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني
بلينكن للافروف: الدبلوماسية تمثل أفضل طريقة لتجاوز الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
غارات لطيران قوى التحالف على مصانع أحذية في صنعاء وتدميرها كليًا
قيادي في حركة الجهاد: المقاومة تُصر على رفضها تحييد قطاع غزة عما يحصل في القدس
تفاصيل الاشتباك بين حرس الحدود الايراني وطالبان
فلسطينيون يحرقون مركبة للمستوطنين وسط رام الله وأجهزة السلطة تعيدها الى الاحتلال
ندوة في الرباط بمشاركة سويسرا لدعم الإستثمار في المغرب
وزير الإعلام يلقي باللوم على جائحة كورونا في التضخم الحاصل
الوفاء للمقاومة: مقاربة الحل في قضيّة المحقق العدلي يجب أن تكون تحت سقف الدستور
لصان يسرقان امرأة في وضح النهار في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية
قائد الثورة: بدون الجهاد وتحمل الصِعاب لن تنال أي أمّةٍ مُبتغاها
حماس: نثمن الموقف الماليزي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع
طالبو لجوء أكراد يلجؤون لمستودع يأويهم مؤقتا على الحدود مع بولندا
اي ضمانات تطالبها إيران في مفاوضات فيينا؟