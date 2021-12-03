صالح مستقبلا وفدا من النواب المستقلين: امام البرلمان الجديد استحقاقات وطنية كبرى

اكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أن أمام البرلمان الجديد استحقاقات وطنية كبرى.

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية،وصل تابناك نسخة منه، أن "الرئيس برهم صالح استقبل اليوم، وفداً ضمَّ نواباً مستقلين"، مبيناً، انه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد".

وأضاف، انه "تم ايضاً بحث الاستحقاقات الوطنية المقبلة"، مشيراً إلى أنه "تمّ التأكيد على أن استقرار البلد وحماية أمن المواطنين أولوية قصوى، والشروع في عملية إصلاحات واستكمال الملفات المتعلقة بالأوضاع المعيشية والخدمية المرتبطة بشكل وثيق مع احتياجات المواطنين".

وأكّد الرئيس صالح وفقاً للبيان، أن "مجلس النواب الجديد يكتسب أهمية كبيرة واستثنائية كونه جاء بعد انتخابات مبكرة استجابةً لرأي عام وطني واسع يطالب بالإصلاح وتحسين الأوضاع العامة في البلد".

ولفت الى أن "ذلك يستدعي تكاتف الجميع ورص الصف الوطني من أجل الشروع في هذه الاستحقاقات الكبرى، وتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تعكس تطلعات العراقيين".