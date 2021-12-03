صالح يؤكد ضرورة تنسيق الجهود والعمل المشترك بين القوى السياسية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، خلال لقائه اليوم الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي جمال الضاري، ضرورة تنسيق الجهود والعمل المشترك بين القوى السياسية.

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، ضرورة تنسيق الجهود والعمل المشترك بين القوى السياسية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ،وصل تابناك نسخة منه، أن "صالح استقبل الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي جمال الضاري حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلد".

وأكّد صالح وفقاً للبيان "ضرورة تنسيق الجهود والعمل المشترك بين القوى السياسية، للحفاظ على الوحدة الوطنية والتعايش، منوّهاً إلى "أهمية توحيد الصفوف والعمل على تلبية تطلعات المواطنين في حياة حرّة كريمة وتحسين الأوضاع المعيشية".