صالح يؤكد أهمية التنسيق المشترك بين المركز والاقليم في ملف الطاقة

اكد الرئيس العراقي برهم صالح، خلال لقائه اليوم وزير كهرباء حكومة إقليم كردستان كمال محمد صالح، بحضور وزير الكهرباء في الحكومة العراقية عادل كريم، اهمية التنسيق المشترك بين المركز والاقليم في ملف الطاقة.

اكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، اهمية التنسيق المشترك بين المركز والاقليم في ملف الطاقة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان،وصل تابناك نسخة منه، انه "استقبل، وزير كهرباء حكومة إقليم كردستان كمال محمد صالح، بحضور وزير الكهرباء في الحكومة الاتحادية عادل كريم".

واوضح، انه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ملف الطاقة من أجل تطوير الإنتاج الكهربائي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ودعم المشاريع المشتركة التي تصب في هذا الاتجاه".