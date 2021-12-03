غارات لطيران قوى التحالف على مصانع أحذية في صنعاء وتدميرها كليًا

قصف طيران التحالف السعودي مصنع السواري للأحذية الجلدية بحي النهضة في امانة العاصمة ما أدى إلى تدميره كليا.

قصف طيران التحالف السعودي مصنع السواري للأحذية الجلدية بحي النهضة في امانة العاصمة ما أدى إلى تدميره كليا.

وقالت مصادر مطلعة من صنعاء، أن طيران التحالف شن على مصنع السواري للأحذية الجلدية الكائن بحي النهضة في مديرية الثورة بالعاصمة غارتين متتالين ما أدى الى تدمير بصورة كلية.

هذا ويعمل في هذا المصنع شريحة كبيرة من العمال والمهندسين ما تسبب في حرمانهم من مزاولة أعمالهم والمكوث في البيت على امل إيجاد عمل آخر لتأمين قوتهم اليومي.

ولكون المصنع محاط بحي سكني، فإن دوي انفجارات الصواريخ التي قصف بها في ساعات ما قبل الفجر خلف فاجعة وخوف في أوساط الساكنين.

المصدر:قناة المسيرة