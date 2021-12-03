بلينكن: روسيا كثفت التخطيط لعمل عسكري محتمل في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن الأربعاء ان حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي يضم 30 دولة عضو "لا يزال ملتزما بمحاربة الإرهاب في جميع أنحاء العالم".

وفقا لما أفادته تابناك_قال بلينكن في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لوزراء خارجية (ناتو) استمر يومين في ريغا عاصمة لاتفيا "لا يزال الحلف يركز على محاربة الإرهاب بما في ذلك ضد ما يسمى تنظيم داعش - ولاية خراسان. (ناتو) لا يزال ملتزما تماما بمحاربة الإرهاب في جميع أنحاء العالم".

وحول أفغانستان قال وزير الخارجية الامريكي إنهم يناقشون العديد من التحديات الموجودة من المخاوف الإنسانية إلى الوضع الأمني.

وانتقل بلينكن إلى التطورات في أوكرانيا قائلا إن روسيا كثفت التخطيط لعمل عسكري محتمل في أوكرانيا بما في ذلك عشرات الآلاف من القوات القتالية الإضافية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وأضاف ان حلفاء الناتو "حازمون" في الاستعداد لعواقب وخيمة إذا بدأت روسيا توغلا عسكريا في أوكرانيا وحث روسيا على سحب قواتها واستئناف المحادثات الدبلوماسية.

وأضاف أنه سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف غدا الخميس في ستوكهولم على هامش اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.