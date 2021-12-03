الاطار التنسيقي يعقد اجتماعا بحضور السيد الصدر في مكتب رئيس تحالف الفتح

عقد الاطار التنسيقي اليوم اجتماعا في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بحضور كل من زعيم التيار الصدري ورئيس إئتلاف دولة القانون ورئيس تحالف النصر وامين عام عصائب أهل الحق ورئيس العقد الوطني ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية.

أعلن مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، بدء اجتماع الإطار التنسيقي بحضور زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

وقال المكتب في بيان،وصل تابناك نسخة منه، إن "اجتماع الإطار التنسيقي عقد اليوم في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري بحضور زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ".

كما حضر الاجتماع رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي والأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ورئيس العقد الوطني فالح الفياض ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم.