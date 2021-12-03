النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷مشاهدات
‍ پ

غوتيريش ينتقد إغلاق الحدود مع جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الإفريقي يصفه بوصمة عار غير مبررة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء أن إغلاق دول عدة حدودها بسبب تفشي المتحوّرة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا هو أمر "غير عادل وغير فعّال"، داعيًا إلى إجراء فحوص للمسافرين.
رمز الخبر: ۶۱۲۶۵
تأريخ النشر: 02 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك _قال في مؤتمر صحفي "مع فيروس يتخطى الحدود فعلًا، فإن القيود على السفر التي تعزل دولة أو منطقة ليست فقط غير عادلة وعقابية، إنما هي أيضًا غير فعّالة". وندّد بلوم إفريقيا لأنها لم تلقّح عددًا كافيًا من سكانها معتبرًا ذلك "فضيحة".

وفي إشارة إلى جنوب إفريقيا التي أبلغت عن ظهور أوميكرون في 24 تشرين الثاني/نوفمبر وأُغلقت حدود دول كثيرة أمام رعاياها، قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه لا ينبغي "معاقبة الدول بشكل جماعي على كشفها وتبادل معلومات علمية وصحية مهمة مع العالم". وكرر أنه أمر "غير عادل" و "غير أخلاقي".

كما ندد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد من جانبه بـ"وصمة العار غير المبررة" للقارة الافريقية. وأسف قائلا "لكونها شفافة (...) واجهت منطقة إفريقيا الجنوبية بأكملها عقوبات" مستشهدا بإغلاق الحدود أمام مواطنيها.

وقال إن "أقل من 6 بالمئة من الأفارقة تم تطعيمهم"، داعياً إلى التضامن الدولي لزيادة حمايتهم.

وقال أنطونيو غوتيريش "أدعو جميع الحكومات إلى التفكير بدلاً من ذلك في إخضاع المسافرين لفحوص متكررة فضلاً عن إجراءات أخرى مناسبة وفعالة حقًا". وأضاف "هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من مخاطر انتقال العدوى مع السماح بالسفر والمشاركة الاقتصادية".

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حديث عن إمكانية توقف التدريس في المجر لاجبار المعلمين على أخد لقاح كورونا
وقفة في رام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة
إغلاق الحدود ينذر بخسائر فادحة في قطاع السياحة
عصابة تقتحم سجنا باستخدام سيارات مفخخة وتهرب 9 سجناء
اعتراضات وإشكال خلال اعلان النقيب فوز لائحته في انتخابات نقابة المحررين
اللجنة العلمية تؤكد عدم تسجيل إصابات بمتحور اوميكرون ودعوات إلى الالتزام بالإجراءات
الملك يلتقي أصحاب شركات ناشئة لتعزيز مكانة المملكة في الابتكار
تشديد الاجراءات الوقائية في كل المعابر الحدودية لمواجهة كورونا
يمني من ذمار يحوّل أسطوانة غاز إلى أخرى تعمل على الديزل
مؤسسة المرجع الفياض توزع مساعدات عينية على المحتاجين في غزنة
التوقيع على اتفاقية الثقافة الأمازيغية والأرشيف الوطني
استشهاد وإصابة 12 يمنيا بقصف سعودي على محافظة صعدة
احتفالات شعبية في مدينة سبها بعد عودة سيف الإسلام القذافي الى السباق الانتخابي
شرطة نيويورك تطوق مبنى الأمم المتحدة بسبب وجود شخص يحمل مسدسًا أمام الباب الرئيسي
افتتاح متحف مخصص للزعيم الثوري الراحل فيدل كاسترو
السينما الوثائقية تفضح الروايات المفبركة لوسائل الإعلام الأجنبية
مظاهرات حاشدة في المغرب ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني
بلينكن للافروف: الدبلوماسية تمثل أفضل طريقة لتجاوز الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
غارات لطيران قوى التحالف على مصانع أحذية في صنعاء وتدميرها كليًا
قيادي في حركة الجهاد: المقاومة تُصر على رفضها تحييد قطاع غزة عما يحصل في القدس
تفاصيل الاشتباك بين حرس الحدود الايراني وطالبان
فلسطينيون يحرقون مركبة للمستوطنين وسط رام الله وأجهزة السلطة تعيدها الى الاحتلال
ندوة في الرباط بمشاركة سويسرا لدعم الإستثمار في المغرب
وزير الإعلام يلقي باللوم على جائحة كورونا في التضخم الحاصل
الوفاء للمقاومة: مقاربة الحل في قضيّة المحقق العدلي يجب أن تكون تحت سقف الدستور
لصان يسرقان امرأة في وضح النهار في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية
قائد الثورة: بدون الجهاد وتحمل الصِعاب لن تنال أي أمّةٍ مُبتغاها
حماس: نثمن الموقف الماليزي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع
طالبو لجوء أكراد يلجؤون لمستودع يأويهم مؤقتا على الحدود مع بولندا
اي ضمانات تطالبها إيران في مفاوضات فيينا؟