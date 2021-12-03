النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷مشاهدات
‍ پ

نشر منظومة صواريخ "باستيون" في جزر الكوريل الروسية

قال المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ، إنه تم نشر مجمع صواريخ ساحلي مضاد للسفن من طراز "باستيون"، ليبدأ بالمناوبة القتالية في جزيرة ماتوا في جزر الكوريل الروسية.
رمز الخبر: ۶۱۲۶۴
تأريخ النشر: 02 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_أضاف المكتب الصحفي في بيانه اليوم الخميس: "لأول مرة، تم في جزيرة ماتوا، نشر أطقم مجمع صواريخ ساحلية من طراز باستيون تابعة لأسطول المحيط الهادئ . في هذه الجزيرة النائية في الجزء الأوسط من سلسلة الكوريل، ستعمل أطقم مجمع الصواريخ، في مراقبة منطقة المياه والمضائق المجاورة على مدار 24 ساعة".

وأشار البيان، إلى أنه تم نقل معدات وأفراد وعتاد المجمع الصاروخي إلى الجزيرة، بواسطة سفن إنزال كبيرة تابعة لأسطول المحيط الهادئ.

وشدد البيان، على أنه تم توفير كل الخدمات اللازمة والظروف المعيشية الملائمة لعمل عناصر المجمع الصاروخي.

و"باستيون"، هو نظام دفاعي صاروخي ساحلي روسي متنقل. وهو مخصص للتصدي وتدمير مختلف أنواع سفن السطح الحربية، بما في ذلك الفرقاطات، والمدمرات، وحاملات المروحيات والطائرات، وسفن الإنزال ويمكنه العمل في ظروف التشويش والاعاقة الالكترونية المكثفة.

ويستخدم المجمع صواريخ "أونيكس" التي يصل مداها إلى 300 كلم وسرعتها إلى 2.6 ماخ.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حديث عن إمكانية توقف التدريس في المجر لاجبار المعلمين على أخد لقاح كورونا
وقفة في رام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة
إغلاق الحدود ينذر بخسائر فادحة في قطاع السياحة
عصابة تقتحم سجنا باستخدام سيارات مفخخة وتهرب 9 سجناء
اعتراضات وإشكال خلال اعلان النقيب فوز لائحته في انتخابات نقابة المحررين
اللجنة العلمية تؤكد عدم تسجيل إصابات بمتحور اوميكرون ودعوات إلى الالتزام بالإجراءات
الملك يلتقي أصحاب شركات ناشئة لتعزيز مكانة المملكة في الابتكار
تشديد الاجراءات الوقائية في كل المعابر الحدودية لمواجهة كورونا
يمني من ذمار يحوّل أسطوانة غاز إلى أخرى تعمل على الديزل
مؤسسة المرجع الفياض توزع مساعدات عينية على المحتاجين في غزنة
التوقيع على اتفاقية الثقافة الأمازيغية والأرشيف الوطني
استشهاد وإصابة 12 يمنيا بقصف سعودي على محافظة صعدة
احتفالات شعبية في مدينة سبها بعد عودة سيف الإسلام القذافي الى السباق الانتخابي
شرطة نيويورك تطوق مبنى الأمم المتحدة بسبب وجود شخص يحمل مسدسًا أمام الباب الرئيسي
افتتاح متحف مخصص للزعيم الثوري الراحل فيدل كاسترو
السينما الوثائقية تفضح الروايات المفبركة لوسائل الإعلام الأجنبية
مظاهرات حاشدة في المغرب ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني
بلينكن للافروف: الدبلوماسية تمثل أفضل طريقة لتجاوز الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
غارات لطيران قوى التحالف على مصانع أحذية في صنعاء وتدميرها كليًا
قيادي في حركة الجهاد: المقاومة تُصر على رفضها تحييد قطاع غزة عما يحصل في القدس
تفاصيل الاشتباك بين حرس الحدود الايراني وطالبان
فلسطينيون يحرقون مركبة للمستوطنين وسط رام الله وأجهزة السلطة تعيدها الى الاحتلال
ندوة في الرباط بمشاركة سويسرا لدعم الإستثمار في المغرب
وزير الإعلام يلقي باللوم على جائحة كورونا في التضخم الحاصل
الوفاء للمقاومة: مقاربة الحل في قضيّة المحقق العدلي يجب أن تكون تحت سقف الدستور
لصان يسرقان امرأة في وضح النهار في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية
قائد الثورة: بدون الجهاد وتحمل الصِعاب لن تنال أي أمّةٍ مُبتغاها
حماس: نثمن الموقف الماليزي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع
طالبو لجوء أكراد يلجؤون لمستودع يأويهم مؤقتا على الحدود مع بولندا
اي ضمانات تطالبها إيران في مفاوضات فيينا؟