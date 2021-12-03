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مستوطنون يعتدون على مقام يقين الأثري شرق الخليل بالضفة الغربية

اعتدت مجموعة مستوطنين من مستوطنة "بني حيفر" على مقام "ياقين" الأثري في بلدة بني نعيم شرق الخليل، وخلعوا زوايا حديدية نصبتها بلدية بني نعيم لحمايه، فيما فيما منعت قوات الاحتلال العمال من ترميم المقام، وأجبرتهم على مغادرته، وأخطرت البلدية بمنع الترميم فيه.
رمز الخبر: ۶۱۲۶۰
تأريخ النشر: 02 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_اعتدت مجموعة من المستوطنين على مقام "ياقين" الأثري في بلدة بني نعيم شرق الخليل، فيما أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي بمنع ترميمه.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين من مستوطنة "بني حيفر" اقتحموا مقام "ياقين" الأثري وخربوا وخلعوا زوايا حديدية نصبتها بلدية بني نعيم لحمايه، فيما منعت قوات الاحتلال العمال من ترميم المقام، وأجبرتهم على مغادرته، وأخطرت البلدية بمنع الترميم فيه.

يشار إلى أن ملكية هذا المقام تعود حسب الأوراق الرسمية لوزارة الأوقاف، وهو مقام على أرض وقفية إسلامية، حيث أدرجت بلدية بني نعيم هذا المقام ليكون جزءا من مسار إبراهيم الخليل الذي يمتد من شمال الضفة وصولا لمنطقة بيت مرسم جنوب الضفة، بهدف تشجيع السياحة، وتنظيم الزيارات لهذا المقام الديني الهام.

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