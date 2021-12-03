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قائد الثورة: بدون الجهاد وتحمل الصِعاب لن تنال أي أمّةٍ مُبتغاها

وتابع القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية، إذا ما كان لدينا مثل هذه الصعاب وتحمّلناها فإن شاء الله سيصل الشعب الإيراني إلى القمّة.
رمز الخبر: ۶۱۲۵۸
تأريخ النشر: 02 December 2021

شدد قائد الثورة الإسلامية في إيران، آية الله السيد "علي خامنئي"، خلال لقائه بالعاملين على تنظيم مؤتمر "شهداء محافظة إيلام"، على أهمية الكفاح بالنسبة للشعوب، مؤكداً أن الأمم لن تصل إلى أي هدف بدون الجهاد والنضال وتحمل المصاعب.

ویذکر أن هذه التصريحات أدلى بها قائد الثورة الإسلامية خلال لقائه بمسؤولي مؤتمر "شهداء محافظة إيلام" الذي عُقِدَ بتاريخ 11/نوفمبر لهذا العام، وتم نشر هذه التصريحات صباح اليوم الخميس.

وقال قائد الثورة الإسلامية خلال هذه التصريحات: "على مسؤولي الجمهورية الإسلامية عند سماعهم رسالة الشهداء في هذه الذكرى أن يشعروا بمسؤولية أكبر تجاه الأمن الذي وفره لنا هؤلاء الشهداء.

وأضاف سماحة آية الله السيد "علي خامنئي"، يجب أن نشعر جميعًا بالمسؤولية ويجب أن ننتبه جميعًا إلى حقيقة أن الأمم لن تنال مُبتغاها بدون بذل الجهود وبدون الجهاد في سبيل الله وتحمل الكثير من المصاعب.

وتابع القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية، إذا ما كان لدينا مثل هذه الصعاب وتحمّلناها فإن شاء الله سيصل الشعب الإيراني إلى القمّة.

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