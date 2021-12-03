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استمرار المشاورات الدبلوماسية المكثفة في اليوم الثالث لمفاوضات فيينا

وقال مصدر قريب الصلة من الوفد الايراني المفاوض بان المفاوضات التي تتم متابعتها في فيينا يتعلق 90 بالمائة منها برفع الحظر.
رمز الخبر: ۶۱۲۵۵
تأريخ النشر: 02 December 2021

استمرت المشاورات المكثفة لوفد الجمهورية الاسلامية الايرانية مع مجموعة "4+1" اليوم الاربعاء ولليوم الثالث على التوالي في مفاوضات فيينا عبر فرق العمل المختلفة واللقاءات الثنائية ومتعددة الاطراف في مختلف المستويات.

وافاد مراسل وكالة "ارنا" الموفد الى فيينا ان الخبراء قدموا اليوم (الاربعاء) مواقفهم وآراءهم في فرق العمل النووية حول كيفية مواصلة المفاوضات.

كما تم البحث وتبادل وجهات النظر بين مساعد الخارجية رئيس الوفد الايراني علي باقري كني ومساعد امين عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا ورؤساء الوفود الاوروبية الثلاث حول خارطة طريق المفاوضات والنتائج الحاصلة خلال الايام الماضية.

وكذلك استمرت اجتماعات الوفد الايراني والاطراف الاخرى على مستوى الخبراء مع التركيز على رفع الحظر.

كما التقى مساعد الخارجية الايرانية علي باقري وزير الخارجية النمساوي مايكل لينهارت، حيث اكد باقري جدية وارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مفاوضات رفع الحظر.

وقال مصدر قريب الصلة من الوفد الايراني المفاوض بان المفاوضات التي تتم متابعتها في فيينا يتعلق 90 بالمائة منها برفع الحظر.

وكانت الجولة الجديدة لمفاوضات فيينا قد انطلقت يوم الاثنين بين ايران ومجموعة "4+1" بهدف رفع الحظر المفروض من قبل اميركا على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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