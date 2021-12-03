خطيب زاده: الكيان الإسرائيلي يقوم بنشر اخباركاذبة من اجل تسميم اجواء المفاوضات في فيينا

ان الكيان الاسرائيلي القائم حياته على التوترات بدء محاولاته من جديد وهو ينفخ في بوق الاكاذيب من اجل تسميم المفاوضات في فيينا.

اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إلى الاخبار الكاذبة التي يقوم الكيان الصهيوني بنشرها لتسميم أجواء المفاوضات في فيينا داعيا الى الأطراف المفاوضة في فيينا الد تجاهل هذه الأخبار الكاذبة.

ویذکر ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده رد في تغريدة له على "تويتر" مساء یوم الأربعاء، على استمرار نشر الاخبار الكاذبة من قبل الكيان الصهيوني لتسميم أجواء المفاوضات في فيينا.

وكتب خطيب زاده في تغريدته : ان الكيان الاسرائيلي القائم حياته على التوترات بدء محاولاته من جديد وهو ينفخ في بوق الاكاذيب من اجل تسميم المفاوضات في فيينا.

ان كافة الاطراف المتواجدون في غرفة (المفاوضات) يخوضون حاليا اختبار الاستقلال والارادة السياسية لتنفيذ مهامهم - دون الاكتراث الى الانباء المزيفة المدبرة لتخريب آفاق النجاح.