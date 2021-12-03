تفاصيل الاشتباك بين حرس الحدود الايراني وطالبان

وعقب الحادث فتحت قوات طالبان النار على الإيرانيين وقامت القوات الايرانية من جانبها بالرد على إطلاق النار.

اندلعت بعد ظهر اليوم الاربعاء اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات طالبان بسبب سوء فهم حدودي حدث في منطقة "شغالك" بالقرب من ولاية "نيمروز" الافغانية.

ویذکر أن اشتباكات وقعت ظهر اليوم في منطقة "شغالك" بالقرب من ولاية "نيمروز" بسبب سوء فهم حدودي حدث بين حرس الحدود الإيراني وطالبان.

وأقيمت خلال السنوات الماضية جدران داخل الاراضي الايرانية وعلى بعد مئات الأمتار من الحدود مع أفغانستان من اجل مواجهة المهربين والعصابات الشريرة ، بحيث قام بعض المزارعين الإيرانيين اليوم باجتياز هذه الجدران ، وكان تواجدهم داخل الحدود الايرانية، وبسبب هذه الجدران فقد تصورت قوات طالبان أنه تم الاعتداء على حدودهم.

وعقب الحادث فتحت قوات طالبان النار على الإيرانيين وقامت القوات الايرانية من جانبها بالرد على إطلاق النار.

ويقال ان الاشتباكات قد انتهت حاليا وايران تقوم باجراء مباحثات مع طالبان بشان الخط الحدودي.

وفند مصدر مسؤول مطلع لـ "تسنيم" الانباء بشان استيلاء طالبان على مخافر حدودية ايرانية واصفا هذه الانباء بانها كاذبة وعارية عن الصحة.