ان مفاوضات فيينا جارية بجدية مع اولوية اساسية وهي رفع الحظر. إن ابدى الغرب حسن النوايا فان الاتفاق الجيد في متناول اليد.

اكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان بان مفاوضات فيينا جارية بجدية مع اولوية رفع الحظر.

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على موقع تويتر حول المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا بين ايران ومجموعة "4+1": ان مفاوضات فيينا جارية بجدية مع اولوية اساسية وهي رفع الحظر. إن ابدى الغرب حسن النوايا فان الاتفاق الجيد في متناول اليد.

واكد وزير الخارجية بان الوفد الايراني يتابع مفاوضات منطقية وقوية ورصينة وهادفة للوصول الى نتيجة وقال: نحن على اتصال يومي مع كبير المفاوضين الايرانيين، كما ان مفاوضات الخبراء مستمرة ايضا.