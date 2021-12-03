مسؤول: الاوضاع الامنية في منطقة هيرمند الحدودية مع افغانستان هادئة

واوضح محمد هادي مرعشي الأربعاء ان الاشتباك وإطلاق النار المتبادل كان سطحيًا وقصيرًا وانتهى قبل ساعات ، ولم يلحق أي ضرر بالمخافر الحدودية.

وذكر أن الجدار الأمني ​​الفاصل بين إيران والحدود الأفغانية أقيم في منطقة سيستان عام 2003 ، مضيفًا انه في المنطقة الواقعة بين هذا الجدار ، توجد أراضٍ زراعية للمزارعين الإيرانيين داخل الحدود الرسمية ، وفقًا للروتين المعتاد يقوم المزارعون مرة أو مرتين في الأسبوع بممارسة نشاطهم في زراعة وحصاد اراضيهم عبر الجدار الحدودي.

وتابع انه كالعادة ، قام عدد من المزارعين بمراجعة أراضيهم الاربعاء، ولكن بسبب نشر افراد جدد من الجانب الافغاني في ولاية نيمروز غير ناطقين بالفارسية ، ادى الى قيامهم باطلاق على المزارعين ووقوع مشاكل.

وتابع: "دخل المزارعون الأراضي الزراعية على الجانب الآخر من الجدار الحدودي بجراراتهم اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا يوم الاربعاء وفي الساعة 2:30 ظهرًا ، بدأت القوات الجديدة المتمركزة على الجانب الآخر من الحدود في ولاية نيمروز الأفغانية بإطلاق النار لعدم توفر المعلومات اللازمة ، وبدأ تبادل إطلاق النار بين القوات على جانبي الحدود.

وذكر أنه بوساطة المسؤولين الأمنيين وحرس الحدود في البلدين انتهى الوضع سلميا وانتهى الصراع ، مضيفا أن هذا الصراع لم يسفر عن سقوط ضحايا أو إصابات.

وقال مرعشي: "الشائعات التي نُشرت في الفضاء الإلكتروني حول استيلاء إيران على نقاط التفتيش الحدودية غير صحيحة ولا يوجد أي نقطة تفتيش في حوزة أحد".