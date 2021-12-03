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مسؤول: الاوضاع الامنية في منطقة هيرمند الحدودية مع افغانستان هادئة

اعلن مساعد محافظ سیستان وبلوجستان للشؤون الامنية والشرطية محمد هادي مرعشي بان الاوضاع الامنية في منطقة هيرمند الحدودية في منطقة سيستان في شمال المحافظة هادئة اثر الاشتباك البسيط الذي حصل بين قوات حرس الحدود الايراني وقوات طالبان الحدودية .
رمز الخبر: ۶۱۲۴۷
تأريخ النشر: 02 December 2021

واوضح محمد هادي مرعشي الأربعاء  ان الاشتباك وإطلاق النار المتبادل كان سطحيًا وقصيرًا وانتهى قبل ساعات ، ولم يلحق أي ضرر بالمخافر الحدودية.
وذكر أن الجدار الأمني ​​الفاصل بين إيران والحدود الأفغانية أقيم في منطقة سيستان عام 2003 ، مضيفًا انه في المنطقة الواقعة بين هذا الجدار ، توجد أراضٍ زراعية للمزارعين الإيرانيين داخل الحدود الرسمية ، وفقًا للروتين المعتاد يقوم المزارعون  مرة أو مرتين في الأسبوع بممارسة نشاطهم في زراعة وحصاد اراضيهم عبر الجدار الحدودي.
وتابع انه كالعادة ، قام عدد من المزارعين بمراجعة أراضيهم الاربعاء، ولكن بسبب نشر افراد جدد من الجانب الافغاني في ولاية نيمروز غير ناطقين بالفارسية ، ادى الى قيامهم باطلاق  على المزارعين ووقوع مشاكل.
وتابع: "دخل المزارعون الأراضي الزراعية على الجانب الآخر من الجدار الحدودي بجراراتهم اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا يوم الاربعاء وفي الساعة 2:30 ظهرًا ، بدأت القوات الجديدة المتمركزة على الجانب الآخر من الحدود في ولاية نيمروز الأفغانية بإطلاق النار لعدم توفر المعلومات اللازمة ، وبدأ تبادل إطلاق النار بين القوات على جانبي الحدود.
وذكر أنه بوساطة المسؤولين الأمنيين وحرس الحدود في البلدين انتهى الوضع سلميا وانتهى الصراع ، مضيفا أن هذا الصراع لم يسفر عن سقوط ضحايا أو إصابات.
وقال مرعشي: "الشائعات التي نُشرت في الفضاء الإلكتروني حول استيلاء إيران على نقاط التفتيش الحدودية غير صحيحة ولا يوجد أي نقطة تفتيش في حوزة أحد".

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