المندوب الايراني: التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقني عادي

اعتبر مسؤول البعثة الايرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، يوم الاربعاء ، التقرير الجديد لهذه الوكالة بأنه تقرير تقني عادي تم تحديثه بشأن الاجراءات التي اتخذتها ايران بناء على الوتيرة المعمول بها في إبلاغ الوكالة الدولية والتي تقوم بدورها بإطلاع الاعضاء عليها .

وتعليقا على التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن النشاطات النووية الايرانية السلمية، اعلن محمد رضا غائبي: ان التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص النشاطات النووية لبلادنا هو تقرير تقني عادي للتحديث بشأن الاجراءات المتخذة والتي قامت ايران وبناء على الوتيرة المعمول بها بإبلاغ الوكالة الدولية بها، والوكالة بدورها وضمن تنفيذ عملياتها المنظمة للتحقق بشأنها، قامت بدورها بإبلاغ الاعضاء بها.وأضاف: وفقا لهذا التقرير فقد بدأت ايران عملية ضخ الغاز في اجهزة الطرد المركزي IR-6 في منشأة فوردو لانتاج هكزافلوريد اليورانيوم بدرجة تخصيب 20 بالمائة وسمحت ايران للوكالة باجراء عملية التحقق في هذه المنشأة.