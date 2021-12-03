النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

المتحدث باسم "طالبان": سوء التفاهم عند الحدود مع إيران بات تحت السيطرة

قال المتحدث باسم حركة " طالبان " ذبيح الله مجاهد ، في بيان ، إنه " حصل يوم الأربعاء في المنطقة الحدودية لولاية نيمروز مع إيران سوء تفاهم بين حرس الحدود من الجانبين " .
رمز الخبر: ۶۱۲۴۵
تأريخ النشر: 02 December 2021

وأضاف المتحدث أنّ "الوضع الآن بات تحت السيطرة بعد تفاهم الطرفين".
كما أشار إلى أنه "تمّ إعطاء التوجيهات اللازمة للمسؤولين في الإمارة الإسلامية لرفع سوء التفاهم الذي حصل بين الطرفين".
وفي وقت سابق الاربعاء، نفت إيران وجود أي توتر على الحدود مع أفغانستان.
وأصدرت قوات الأمن الداخلي الإيرانية، بياناً اليوم، قالت فيه إنه "ليس هناك توتر على الحدود بين إيران وأفغانستان في منطقة زابل"، مؤكدة أن "الأمن الآن مستتب بشكل كامل في المنطقة"، مؤكدة أنّ "هناك لقاءات حدودية عديدة حصلت سابقاً بين مسؤولي حرس الحدود في البلدين حُلّت خلالها الخلافات".
ووقعت اشتباكات الاربعاء في منطقة "شغالك" بالقرب  من ولاية "نيمروز"، بسبب سوء فهم حدودي حدث بين حرس الحدود الإيراني و"طالبان"، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إنه تمّ احتواء خلاف حدودي بين سكان المناطق الحدودية بين إيران وأفغانستان، موضحاً أنّ احتواء الخلاف تم بتنسيق بين قوات البلدين.
تعاون بين إيران و"طالبان"
وفي سياق منفصل، كانت"طالبان" قد أعربت في وقت سابق عن عزمها على بناء علاقات تعاون اقتصادي مع "إيران"، وفق ما كشفت وسائل إعلام محلية أفغانية منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث أعلنت أنّ "شركة الكهرباء الوطنية الأفغانية تخطط لاستيراد الكهرباء ‏من إيران، على أمل تجنب أزمة كهرباء تلوح في الأفق في البلاد".
وفي الـ8 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن رئيس الغرفة التجارية الأفغانية - الإيرانية المشتركة، سليمان أمير خيل، استئناف إيران تصدير النفط والغاز إلى أفغانستان.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حديث عن إمكانية توقف التدريس في المجر لاجبار المعلمين على أخد لقاح كورونا
وقفة في رام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة
إغلاق الحدود ينذر بخسائر فادحة في قطاع السياحة
عصابة تقتحم سجنا باستخدام سيارات مفخخة وتهرب 9 سجناء
اعتراضات وإشكال خلال اعلان النقيب فوز لائحته في انتخابات نقابة المحررين
اللجنة العلمية تؤكد عدم تسجيل إصابات بمتحور اوميكرون ودعوات إلى الالتزام بالإجراءات
الملك يلتقي أصحاب شركات ناشئة لتعزيز مكانة المملكة في الابتكار
تشديد الاجراءات الوقائية في كل المعابر الحدودية لمواجهة كورونا
يمني من ذمار يحوّل أسطوانة غاز إلى أخرى تعمل على الديزل
مؤسسة المرجع الفياض توزع مساعدات عينية على المحتاجين في غزنة
التوقيع على اتفاقية الثقافة الأمازيغية والأرشيف الوطني
استشهاد وإصابة 12 يمنيا بقصف سعودي على محافظة صعدة
احتفالات شعبية في مدينة سبها بعد عودة سيف الإسلام القذافي الى السباق الانتخابي
شرطة نيويورك تطوق مبنى الأمم المتحدة بسبب وجود شخص يحمل مسدسًا أمام الباب الرئيسي
افتتاح متحف مخصص للزعيم الثوري الراحل فيدل كاسترو
السينما الوثائقية تفضح الروايات المفبركة لوسائل الإعلام الأجنبية
مظاهرات حاشدة في المغرب ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني
بلينكن للافروف: الدبلوماسية تمثل أفضل طريقة لتجاوز الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
غارات لطيران قوى التحالف على مصانع أحذية في صنعاء وتدميرها كليًا
قيادي في حركة الجهاد: المقاومة تُصر على رفضها تحييد قطاع غزة عما يحصل في القدس
تفاصيل الاشتباك بين حرس الحدود الايراني وطالبان
فلسطينيون يحرقون مركبة للمستوطنين وسط رام الله وأجهزة السلطة تعيدها الى الاحتلال
ندوة في الرباط بمشاركة سويسرا لدعم الإستثمار في المغرب
وزير الإعلام يلقي باللوم على جائحة كورونا في التضخم الحاصل
الوفاء للمقاومة: مقاربة الحل في قضيّة المحقق العدلي يجب أن تكون تحت سقف الدستور
لصان يسرقان امرأة في وضح النهار في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية
قائد الثورة: بدون الجهاد وتحمل الصِعاب لن تنال أي أمّةٍ مُبتغاها
حماس: نثمن الموقف الماليزي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع
طالبو لجوء أكراد يلجؤون لمستودع يأويهم مؤقتا على الحدود مع بولندا
اي ضمانات تطالبها إيران في مفاوضات فيينا؟