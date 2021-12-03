المتحدث باسم "طالبان": سوء التفاهم عند الحدود مع إيران بات تحت السيطرة

وأضاف المتحدث أنّ "الوضع الآن بات تحت السيطرة بعد تفاهم الطرفين".

كما أشار إلى أنه "تمّ إعطاء التوجيهات اللازمة للمسؤولين في الإمارة الإسلامية لرفع سوء التفاهم الذي حصل بين الطرفين".

وفي وقت سابق الاربعاء، نفت إيران وجود أي توتر على الحدود مع أفغانستان.

وأصدرت قوات الأمن الداخلي الإيرانية، بياناً اليوم، قالت فيه إنه "ليس هناك توتر على الحدود بين إيران وأفغانستان في منطقة زابل"، مؤكدة أن "الأمن الآن مستتب بشكل كامل في المنطقة"، مؤكدة أنّ "هناك لقاءات حدودية عديدة حصلت سابقاً بين مسؤولي حرس الحدود في البلدين حُلّت خلالها الخلافات".

ووقعت اشتباكات الاربعاء في منطقة "شغالك" بالقرب من ولاية "نيمروز"، بسبب سوء فهم حدودي حدث بين حرس الحدود الإيراني و"طالبان"، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إنه تمّ احتواء خلاف حدودي بين سكان المناطق الحدودية بين إيران وأفغانستان، موضحاً أنّ احتواء الخلاف تم بتنسيق بين قوات البلدين.

تعاون بين إيران و"طالبان"

وفي سياق منفصل، كانت"طالبان" قد أعربت في وقت سابق عن عزمها على بناء علاقات تعاون اقتصادي مع "إيران"، وفق ما كشفت وسائل إعلام محلية أفغانية منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث أعلنت أنّ "شركة الكهرباء الوطنية الأفغانية تخطط لاستيراد الكهرباء ‏من إيران، على أمل تجنب أزمة كهرباء تلوح في الأفق في البلاد".

وفي الـ8 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن رئيس الغرفة التجارية الأفغانية - الإيرانية المشتركة، سليمان أمير خيل، استئناف إيران تصدير النفط والغاز إلى أفغانستان.