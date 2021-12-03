ندوة في الرباط بمشاركة سويسرا لدعم الإستثمار في المغرب

وفقا لما أفادته تابناك_في كلمة له خلال هذه الندوة، التي نظمت تحت شعار “الاستثمار المؤثر يواصل عمله في خضم الأزمة”، قال سفير سويسرا بالمغرب، غيوم شورير، إن بلاده لديها اقتصاد “تنافسي للغاية” وتصنع منتجات ذات جودة عالية للغاية وقيمة مضافة عالية، وتتمتع بمكانة مالية تقدم حلولا جذابة لشركائها، سواء كانوا سويسريين أو مغاربة أو غيرهم.

وأكد، في هذا الصدد، أن سويسرا تسعى إلى تقاسم هذه التجربة من أجل دعم كافة شركائها، مبرزا دور صندوق الاستثمار السويسري للأسواق الناشئة (SIFEM) الذي ينجز ، بفضل قدرته التمويلية، بشكل مباشر أو من خلال صناديق أخرى استثمارات هامة تقدم، إضافة إلى بعدها المالي والاقتصادي، قيمة مضافة هامة للبلدان المعنية.