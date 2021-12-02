ندوة إعلامية للتوعية من مخاطر مرض السيدا

أحيت تونس اليوم العالمي لمكافحة السيدا، تحت عنوان "انهاء عدم المساواة .. القضاء على السيدا .. القضاء على الجوائح".

وفقا لما أفادته تابناك_نظمت ادارة الرعاية الصحية الاساسية بهذه المناسبة ندوة اعلامية علمية، تم خلالها تقديم ابرز المؤشرات الخاصة بالوضع الوبائي المتعلق بفقدان المناعة المكتسبة في تونس، وفي العالم.

واستعرض المشاركون في هذه الندوة ابرز التحديات واستراتجية برنامج مكافحة السيدا في تونس.

ويبلغ عدد المتعايشين مع السيدا 4500 حالة، 32 %، منهم يتلقون العلاج وعدد الحالات المسجلة الجديدة 198 حالة منها سبع اطفال.

هذه المؤشرات وغيرها من المعطيات المتعلقة المخطط الاستراتيجي لتونس لمكافحة هذا المرض تم تقديمها خلال هذه الندوة العلمية.