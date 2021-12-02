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وزير الدفاع المصري يلتقي مع قادة وفود العسكرية في القاهرة

فى إطار فعاليات اليوم الثانى للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ( EDEX – 2021) ، والذي تجرى فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر حتى الثانى من ديسمبر.
رمز الخبر: ۶۱۲۳۶
تأريخ النشر: 01 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_عقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددا من اللقاءات الثنائية مع كل من السيد خارديالس نيكولاس النائب الأول لوزير الدفاع اليونانى، والفريق السعيد شنقريحه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبى الجزائرى ، والفريق الركن طيار سالم بن حمد العقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية ، والسيد جيريمى كوين وزير مشتريات الدفاع البريطانى ، وممثلى شركة THALES الفرنسية، والسيد إريك بيرينجيه الرئيس التنفيذى لشركة MBDA الفرنسية ، والسيد الكسندر زيجلر نائب الرئيس التنفيذى لشركة SAFRAN الفرنسية ، والسيد جوزيف فرانك الرئيس التنفيذى لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية ، والجنرال كمال جونارانتى سكرتير أول وزارة الدفاع السيريلانكية ، والسيدة دانيالا تودوروفا فازليفا وزيرة الاقتصاد البلغارية وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكرى خلال الفترة المقبلة ، فيما أشاد قادة الوفود العسكرية بمستوى المعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية وما يتضمنه من أحدث معروضات التسليح العالمية .

كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق رومولز روزين زيندى القائد العام لقوات الدفاع المجرية ، والفريق شاهين مظهر قائد الفيلق الأول الباكستانى ، واللواء بحرى لوران ماربوف ضابط عام العلاقات العسكرية الدولية برئاسة أركان القوات المسلحة الفرنسية ، والفريق أول مبالا موسينسى سلستين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الكونغولية ، والفريق الركن عبد الخير عبد الله ناصر درجام قائد قوات الدفاع الجوى السودانى حيث تناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض إطمئن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة.

 

         

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