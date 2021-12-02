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مساع حكومية لحماية المرأة من العنف

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن خدماتها سجلت 61388 حالة مرتبطة بجميع أشكال العنف ضد المرأة منذ بداية عام 2021. ويظهر العدد أن إجمالي 62383 امرأة وفتاة تعرضن للعنف ، منهن 7٪ من القاصرات.
رمز الخبر: ۶۱۲۳۵
تأريخ النشر: 01 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_كما شاركت GSN بيانات حول العنف ضد المرأة خلال عام 2020. ووفقًا للبيانات، لاحظت خدمات المديرية العامة للأمن الوطني 50841 حالة وما مجموعه 47.033 ضحية ، 9٪ منهم من القصر.

ومثل أكثر من 15 ألف متهم أمام المحاكم لتورطهم في قضايا عنف ضد المرأة.

في عام 2020، احتل العنف الجسدي المرتبة الأولى في القائمة بنسبة 44٪، يليه العنف الاقتصادي (26٪)، والعنف النفسي (20٪)، والعنف الجنسي (9٪)، والعنف الإلكتروني (1٪).

كانت النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 31 و 45 عامًا أكثر تعرضًا للعنف بنسبة 38٪ ، تليهن النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 30 عامًا (34٪) والنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 46 و 60 عامًا (15٪).

ومما يثير القلق أن 7٪ من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و 17 سنة تعرضن للعنف ، بينما 5٪ من النساء في سن 60 وما فوق تعرضن للعنف. كما أن الفتيات تحت سن 12 سنة مدرجات على قائمة ضحايا العنف بنسبة 1٪.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إن هذا الإجراء جزء من تنفيذ القانون 103-13 ضد التمييز بين الجنسين. لقد وسع القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة نطاق تجريم أعمال العنف ضد المرأة وشدد العقوبات.


         

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