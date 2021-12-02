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الإعلان عن استراتيجية جديدة للتنمية الفلاحية

تم بالقنيطرة إعطاء الإنطلاقة الرسمية للقاءات المحلية حول التجميع الفلاحي من ”الجيل الجديد “، والتي تندرج في إطار تنزيل الاستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية ” الجيل الأخضر2020 – 2030″.
رمز الخبر: ۶۱۲۳۳
تأريخ النشر: 01 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بالقنيطرة، أن الموسم الفلاحي 2021-2022 يسير على نحو جيد.

وقال السيد محمد صديقي، على هامش حدث إعطاء انطلاقة اللقاءات المحلية حول التجميع الفلاحي من ” الجيل الجديد “، إن ” الموسم الفلاحي انطلق بتأخر في التساقطات المطرية، إلا أن العديد من مناطق البلاد شهدت تساقطات خلال الأسبوعين الأخيرين”.

وأوضح الوزير أن المساحة المزروعة بالحبوب تناهز، في الوقت الحالي، مليون هكتار، فيما تقدر المساحة الإجمالية المحروثة بحوالي 3 ملايين هكتار، مؤكدا أن هذه الوتيرة ”ستعرف ارتفاعا “.

وقد شهدت مدينة القنيطرة، انطلاق اللقاءات الجهوية حول التجميع الفلاحي من ” الجيل الجديد “، التي تندرج في إطار تنزيل الاستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية ” الجيل الأخضر2020 – 2030″، بمبادرة من وكالة التنمية الفلاحية بتعاون وثيق مع جميع المديريات الجهوية للفلاحة.

وتهدف المبادرة إلى تعبئة وتحسيس مختلف الفاعلين والمتدخلين من أجل تعزيز عملية إرساء مشاريع التجميع الفلاحي من الجيل الجديد، وهي مقاربة للتنظيم المهني على مستوى مختلف سلاسل القيمة الفلاحية.

وتشكل هذه اللقاءات الجهوية، المبرمجة لتغطية جميع جهات المملكة، فرصة لتقييم وضعية ومكتسبات التجميع الفلاحي وتقديم تعزيزه من خلال الإطار التنظيمي الجديد بتفعيل النصين التطبيقين الجديدين للقانون رقم 04-12 المتعلق بالتجميع الفلاحي واللذان يعززان التعاون بين المجمَّعين والمجمِّعين.

 

         

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